Política

Presidente parlamentario parte de Hanoi para asistir a UIP-52 en Turquía y visitar Italia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, viaja desde Hanoi para asistir a la 152ª Asamblea de la UIP y realizar visita oficial a Italia, reforzando la cooperación internacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa parten de Hanoi para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) en Estambul, Turquía. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y su esposa parten de Hanoi para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) en Estambul, Turquía. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Por las invitaciones de la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Tulia Ackson y el secretario general de la UIP, Martin Chungong, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para asistir a la 152ª Asamblea de la UIP, que se celebrará en Estambul, Turquía.

Del 11 al 17 de abril de 2026, la delegación llevará a cabo una serie de actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia.

Durante su agenda, el titular legislativo vietnamita también llevará a cabo diversas actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia del 11 al 17 de abril de 2026.

La delegación oficial incluye a varios miembros del Comité Central del Partido, entre ellos el secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, Le Quang Manh; el presidente del Consejo de Nacionalidades del Parlamento, Lam Van Man; el jefe de la Comisión de Cultura y Sociedad, Nguyen Dac Vinh; y el subjefe permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, Vu Hai Ha.

Asimismo, participan el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Van Hien; el viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Van Tuyen; así como dirigentes de diversas provincias y ciudades, junto con representantes de importantes instituciones y corporaciones vietnamitas.

También forman parte de la comitiva el auditor general adjunto del Estado, Bui Quoc Dung; el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang; la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh; y la embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha.

Este viaje constituye la primera misión oficial al extranjero de Tran Thanh Man tras el XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional y la consolidación del aparato estatal del nuevo mandato de la República Socialista de Vietnam.

La visita representa un paso oportuno y efectivo en la implementación de la política exterior trazada por el XIV Congreso del Partido, contribuyendo a reafirmar la posición y el pensamiento renovado de Vietnam en el ámbito internacional.

Asimismo, pone de relieve el firme respaldo del país al multilateralismo y al respeto del derecho internacional; reafirma su papel activo y responsable dentro de la IPU; y subraya la política constante de Vietnam de conceder importancia y promover la profundización de sus relaciones con socios clave como Italia y Turquía, en aras de una cooperación cada vez más sustantiva y eficaz./.

VNA
#Tran Thanh Man #Italia #UIP-152
Seguir VietnamPlus

Resolución 59

Noticias relacionadas

Ver más

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, parte del Aeropuerto Tecno, concluyendo con éxito su visita al Reino de Camboya. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita concluye sus visitas oficiales a Laos y Camboya

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, regresó junto a una delegación vietnamita de alto nivel al Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi, la noche del 10 de abril, tras concluir sus visitas oficiales a Laos y Camboya, realizadas entre el 9 y el 10 de abril.

Celebraciones del Año Nuevo del pueblo Khmer en la pagoda Sro Lon (barrio My Xuyen, ciudad de Can Tho). (Fuente: VNA)

Premier vietnamita felicita a comunidad khmer por fiesta tradicional Chol Chnam Thmay

Vietnam es una nación unificada integrada por 54 grupos étnicos, entre los cuales la comunidad khmer, con su singular patrimonio cultural, constituye una parte inseparable, afirmó el primer ministro Le Minh Hung en una carta enviada hoy al pueblo khmer, a los funcionarios y a los monjes budistas con motivo de su tradicional festividad de Año Nuevo, el Chol Chnam Thmay.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reúne con el primer ministro camboyano, Hun Manet. (Fuente: VNA)

Vietnam y Camboya consolidan amistad y cooperación

En el marco de su visita oficial a Camboya, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy con el primer ministro anfitrión, Hun Manet.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se reúne con la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya refuerzan cooperación parlamentaria

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, destacan el fortalecimiento de la cooperación bilateral y parlamentaria entre ambos países.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente del Comité Central del CPP, Say Chhum, presencian en Phnom Penh la entrega de documentos de cooperación. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita presencia firma de documentos de cooperación con Camboya

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y el vicepresidente del Partido Popular de Camboya (CPP) y jefe del Comité Permanente del Comité Central del CPP, Say Chhum, presenciaron hoy en Phnom Penh la entrega de documentos de cooperación entre localidades de los dos países.