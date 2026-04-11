Presidente parlamentario parte de Hanoi para asistir a UIP-52 en Turquía y visitar Italia

Hanoi (VNA) Por las invitaciones de la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), Tulia Ackson y el secretario general de la UIP, Martin Chungong, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para asistir a la 152ª Asamblea de la UIP, que se celebrará en Estambul, Turquía.



Del 11 al 17 de abril de 2026, la delegación llevará a cabo una serie de actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia.



Durante su agenda, el titular legislativo vietnamita también llevará a cabo diversas actividades bilaterales en Turquía y realizará una visita oficial a Italia del 11 al 17 de abril de 2026.



La delegación oficial incluye a varios miembros del Comité Central del Partido, entre ellos el secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, Le Quang Manh; el presidente del Consejo de Nacionalidades del Parlamento, Lam Van Man; el jefe de la Comisión de Cultura y Sociedad, Nguyen Dac Vinh; y el subjefe permanente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, Vu Hai Ha.



Asimismo, participan el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Van Hien; el viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Van Tuyen; así como dirigentes de diversas provincias y ciudades, junto con representantes de importantes instituciones y corporaciones vietnamitas.



También forman parte de la comitiva el auditor general adjunto del Estado, Bui Quoc Dung; el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang; la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh; y la embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha.



Este viaje constituye la primera misión oficial al extranjero de Tran Thanh Man tras el XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional y la consolidación del aparato estatal del nuevo mandato de la República Socialista de Vietnam.



La visita representa un paso oportuno y efectivo en la implementación de la política exterior trazada por el XIV Congreso del Partido, contribuyendo a reafirmar la posición y el pensamiento renovado de Vietnam en el ámbito internacional.



Asimismo, pone de relieve el firme respaldo del país al multilateralismo y al respeto del derecho internacional; reafirma su papel activo y responsable dentro de la IPU; y subraya la política constante de Vietnam de conceder importancia y promover la profundización de sus relaciones con socios clave como Italia y Turquía, en aras de una cooperación cada vez más sustantiva y eficaz./.

VNA