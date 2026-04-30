Relaciones Vietnam–India mantienen una base sólida y perspectivas prometedoras

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Nueva Delhi (VNA) – Un factor clave que ha contribuido a mantener el desarrollo estable y positivo de las relaciones Vietnam–India durante la última década es la voluntad política de sus líderes, junto con una clara buena voluntad e intereses compartidos, afirmó la ex embajadora de la India en Vietnam, Preeti Saran.

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Preeti Saran hizo esta evaluación a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), antes de la visita de Estado a la India del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 5 al 7 de mayo, y en el contexto del décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos.

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La ex embajadora, quien prestó servicio en Vietnam entre 2013 y 2016, señaló que los lazos bilaterales se basan en una conexión histórica y cultural de larga data y gran cercanía. Las conexiones civilizacionales de siglos, evidentes en la difusión del budismo y el legado de los sitios culturales cham, junto con el apoyo mutuo durante las luchas por la independencia nacional, han formado una base sólida para las relaciones. En el período posterior a la guerra, India continuó apoyando a Vietnam en los esfuerzos de reconstrucción, especialmente mediante programas de formación y fortalecimiento de capacidades.

Entre 2013 y 2016, ambos países promovieron activamente visitas mutuas de alto nivel y mantuvieron mecanismos de cooperación bilateral eficaces. Se implementaron varias iniciativas clave, incluida una línea de crédito de defensa de 100 millones de dólares para apoyar a Vietnam en la construcción de patrulleras de alta velocidad.

Según la ex embajadora, la convergencia de intereses y visiones en ámbitos como la economía, el comercio, la defensa y la seguridad, así como el compromiso compartido con un orden internacional basado en reglas, especialmente en la región del Indo-Pacífico, ha sido el principal motor para elevar las relaciones a una asociación estratégica integral.

En la última década desde 2016, las relaciones Vietnam–India han registrado logros significativos. Se han mantenido intercambios y visitas regulares de alto nivel, reflejando un fuerte compromiso con el fortalecimiento de los vínculos.

Las estadísticas indias indican que el comercio bilateral se ha duplicado, pasando de aproximadamente 8 mil millones de dólares en 2016 a más de 16,5 mil millones en 2025, aunque aún por debajo del potencial. La inversión bidireccional también ha avanzado, con proyectos destacados como la inversión del fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast en Tamil Nadu.

La cooperación se ha ampliado más allá de los sectores tradicionales hacia las tecnologías de la información y los servicios digitales. India ha apoyado el establecimiento de varios centros de tecnología de la información en Vietnam.

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En materia de defensa, la línea de crédito de 100 millones de dólares se ha utilizado de manera efectiva, seguida de una facilidad adicional de 500 millones de dólares, contribuyendo a las capacidades defensivas de Vietnam.

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Ambas partes también han ampliado la cooperación a áreas emergentes como el diálogo en seguridad, la energía atómica, la seguridad marítima y la colaboración naval.

Otro aspecto destacado es la conectividad aérea. De no contar con vuelos directos en 2016, ambos países operan ahora cerca de 100 vuelos semanales, lo que impulsa el comercio, la inversión, el turismo y los intercambios entre personas. Los intercambios académicos, estudiantiles y juveniles también se han vuelto cada vez más dinámicos.

Saran observó que tanto Vietnam como India son naciones jóvenes y dinámicas, con aspiraciones de alcanzar el estatus de país de altos ingresos para el centenario de su fundación en 2045 y 2047, lo que abre un amplio margen de cooperación futura.

De cara al futuro, destacó la necesidad de mantener el impulso de los intercambios de alto nivel y fortalecer aún más el comercio y la inversión. Se espera que la cooperación en defensa siga siendo un pilar fundamental, mientras que áreas emergentes como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas ofrecen un gran potencial.

En relación con la próxima visita de Estado, Saran expresó su confianza en que generará un nuevo y significativo impulso para las relaciones.

Señaló que To Lam se ha reunido en los últimos años con el primer ministro indio Narendra Modi, lo que ha fomentado el entendimiento mutuo y un compromiso claro para impulsar los lazos bilaterales. Sobre esa base, consideró que la visita dará un impulso importante, como esperan ambas partes, y reforzará aún más la asociación Vietnam–India./.

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