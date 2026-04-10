Promueven cadena de valor sostenible entre Vietnam e India

Nueva Delhi (VNA) - Vietnam e India presentan un alto grado de complementariedad económica, lo que crea condiciones favorables para fortalecer la cooperación bilateral, aseguró Bui Trung Thuong, consejero comercial del país indochino en la India durante una conferencia en línea para ampliar la cooperación bilateral en el sector del cuero y el calzado.



Según Trung Thuong, ambos países presentan una elevada complementariedad económica: mientras India dispone de ventajas en el suministro de materias primas, Vietnam destaca en la producción y la exportación, abriendo así amplias oportunidades para impulsar una cooperación más eficiente dentro de las cadenas globales de valor.



El representante del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Xuan Thuy, señaló que el país impulsa la transición del modelo de manufactura por encargo hacia el diseño, la construcción de marcas y una mayor inserción en la cadena de valor, mediante políticas de desarrollo industrial, innovación y transformación digital.



Asimismo, propuso establecer mecanismos de cooperación bilateral a nivel ministerial, fortalecer la conexión empresarial y fomentar la inversión de India en la industria auxiliar vietnamita.



Por su parte, Sanjay Gupta, representante de la Asociación de Fabricantes de Componentes de Calzado de la India (IFCOMA), destacó el rápido crecimiento del sector del cuero y calzado en su país, con el objetivo de alcanzar un valor de 50 mil millones de dólares para 2030. Consideró que este es un momento propicio para promover empresas conjuntas, la transferencia tecnológica y la cooperación productiva, con miras a construir un ecosistema sostenible orientado al mercado global.



Durante su intervención, Renu Sharma, representante del Instituto de Diseño y Desarrollo de Calzado de la India (FDDI), subrayó el potencial de cooperación en formación, investigación e innovación, especialmente mediante el intercambio de estudiantes y docentes, el desarrollo de programas conjuntos y la colaboración en proyectos científicos.



Por su parte, Gopal Gupta, presidente de la Cámara de Comercio de Producción y Exportación de Calzado de Agra, sugirió a las empresas de Vietnam participar en la feria “Meet at Agra Fair”, prevista para inicios de octubre, como una plataforma clave para establecer contactos y explorar oportunidades de cooperación en materias primas, insumos y la industria auxiliar.



En el seminario, los delegados de ambas partes intercambiaron información sobre el mercado, las tendencias de desarrollo del sector y debatieron orientación de cooperación concreta. Numerosas empresas manifestaron su interés en establecer asociaciones, empresas conjuntas y ampliar su presencia en los mercados de Vietnam e India.



Vietnam y India figuran entre los principales centros de producción y consumo de calzado en Asia, con amplio potencial de cooperación en materias primas, diseño, formación de recursos humanos y expansión hacia mercados internacionales.



Vietnam es actualmente el tercer mayor productor y el segundo mayor exportador mundial, mientras India ocupa el segundo lugar en producción y consumo, con alrededor del 9% de la producción global./.

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