Economía

Australia publica las condiciones de importación para los pomelos vietnamitas

Australia aprueba condiciones de importación para pomelos de Vietnam, impulsando exportaciones y acceso a mercados de alto nivel.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia ha publicado y actualizado oficialmente las condiciones de importación para los pomelos vietnamitas (Citrus maxima) en su sistema de Condiciones de Importación de Bioseguridad (BICON).


Según informó el Departamento de Producción y Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, el organismo vietnamita también ha emitido directrices técnicas para cumplir con los requisitos establecidos por Australia, disponibles en su portal oficial.


La publicación oficial por parte de Australia constituye una base jurídica clave, que marca la culminación del proceso de evaluación y consenso sobre los requisitos técnicos para la importación de pomelos frescos de Vietnam. Este paso representa un avance significativo en el acceso al mercado, creando condiciones favorables para que organismos competentes, localidades y empresas preparen las actividades de exportación en el próximo período.

Está previsto que la ceremonia de anuncio y el envío del primer lote de pomelos vietnamitas a Australia se realicen el 13 de abril en la provincia de Dong Thap, en el Delta del Mekong.

El Departamento vietnamita instó a las autoridades locales, empresas, cooperativas e instalaciones de producción, envasado y tratamiento a estudiar cuidadosamente los requisitos de Australia y las directrices técnicas emitidas.

Asimismo, pidió a las partes implicadas revisar y completar proactivamente todas las condiciones necesarias, establecer procesos de producción adecuados y aplicar medidas efectivas de control de plagas conforme a la normativa del país importador.

También recomendó reforzar la coordinación con las autoridades de cuarentena vegetal en la orientación técnica, inspección, supervisión y trámites previos a la exportación. Todas las etapas -desde la producción y la cosecha hasta el tratamiento, el envasado y el transporte- deberán cumplir estrictamente las exigencias australianas.

El organismo sugirió, además, que las partes interesadas elaboren planes de producción y exportación apropiados y se preparen para cumplir plenamente las condiciones requeridas, a fin de iniciar los envíos de pomelos vietnamitas a Australia lo antes posible.

La implementación eficaz de estos requisitos no solo garantizará el cumplimiento de las normas australianas, sino que también contribuirá a mejorar la calidad, el valor añadido y la reputación de los pomelos vietnamitas en los mercados internacionales, impulsando el desarrollo sostenible del sector y la expansión hacia mercados de alto nivel en el futuro./.

VNA
#pomelos #Vietnam #Australia
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