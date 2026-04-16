Provincia vietnamita de Phu Tho promueve inversión con grandes empresas de Shanghái

Shanghái, China (VNA) - El presidente del Comité Popular de la provincia norvietnamita de Phu Tho, Tran Duy Dong, presidió hoy un encuentro de promoción de inversiones con representantes de 39 grandes empresas y grupos económicos de Shanghái, en el marco de la Conferencia de Promoción de Inversiones de la provincia en esta importante metrópolis económica de China.

En su intervención, Duy Dong destacó la posición estratégica de su localidad, con una superficie de más de 9.300 kilómetros cuadrados y una población superior a 4 millones de habitantes, ocupando el puesto 15 en extensión territorial y el 11 en población a nivel nacional. La provincia se sitúa en el corredor económico Kunming – Lao Cai – Hanoi – Hai Phong – Quang Ninh, desempeñando un papel clave en la conexión comercial entre el suroeste de China y el norte de Vietnam.

Asimismo, señaló que Phu Tho cuenta con un ecosistema natural diverso y ha planificado 57 parques industriales, de los cuales 30 tienen una escala superior a 5.800 hectáreas, con infraestructuras sincronizadas y terrenos listos para la inversión.

Hasta la fecha, la provincia ha atraído 742 proyectos de inversión extranjera directa (IED), con un capital registrado total cercano a los 14 mil millones de USD. De ellos, los inversores chinos participan en 180 proyectos con un capital de 3,57 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 26% del total de la IED en la provincia.

Entre los proyectos destacados figura la planta de electrónica BYD Vietnam, con una inversión de 411 millones de USD, además de otros grandes grupos como Pacific Construction Group, JD y Geely, que están explorando oportunidades de inversión.

El dirigente provincial reafirmó que Phu Tho apuesta por un modelo de desarrollo basado en la innovación, la ciencia, la tecnología y la transformación digital, con el objetivo de convertirse para 2030 en un centro de industria, comercio, logística, salud y formación de alta calidad; y para 2045 en una ciudad moderna, con una sociedad próspera y una alta calidad de vida para sus ciudadanos.

La provincia también se comprometió a continuar impulsando una amplia reforma administrativa, construir un Gobierno íntegro, transparente, eficiente y efectivo, acompañando siempre a los inversores y garantizando un entorno de negocios seguro y estable, además de aplicar los máximos incentivos a la inversión conforme a la legislación vietnamita.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron y debatieron sobre los sectores prioritarios de atracción de inversión, incluyendo industrias de alta tecnología, electrónica, semiconductores, ingeniería de precisión, automoción, vehículos eléctricos, nuevos materiales, energías renovables, centros de investigación y desarrollo (I+D), logística, así como parques industriales de alta tecnología y especializados.

Muchas empresas de Shanghái expresaron su alto interés y valoraron positivamente el potencial y el entorno de inversión de Phu Tho, comprometiéndose a intensificar las actividades de estudio, promoción e implementación de proyectos de cooperación en el futuro cercano.

El encuentro fue considerado una muestra del fortalecimiento de las relaciones de cooperación cada vez más profundas y prácticas entre Vietnam y China, así como una señal del compromiso de Phu Tho de promover la integración internacional y atraer inversiones.

Se espera que la Conferencia de Promoción de Inversiones de 2026 en Shanghái abra nuevas oportunidades de cooperación, contribuyendo a convertir a Phu Tho en un destino atractivo para inversores nacionales y extranjeros, y a impulsar un crecimiento económico integral y sostenible en el futuro próximo./.