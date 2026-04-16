Nanning refuerza cooperación integral con localidades vietnamitas

Nanning, China (VNA)- Nanning, la capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China, se posiciona como un eje clave en el fomento de la cooperación con la ASEAN, siendo Vietnam uno de sus socios más estratégicos.



En los últimos años, la ciudad ha logrado resultados positivos en términos económicos y sociales, manteniendo un crecimiento estable y transformando su estructura económica hacia una mayor modernización, con servicios de alta calidad y una industria tecnológica avanzada desempeñando papeles fundamentales.



Nanning se ha centrado especialmente en una estrategia de desarrollo basada en la innovación, destacándose la construcción del Centro de Cooperación en Innovación Artificial China-ASEAN.



Este centro tiene como objetivo convertirse en una plataforma regional para la investigación, aplicación de la inteligencia artificial (IA), transferencia tecnológica y formación de talento de alta calidad, lo que impulsa la creación de un ecosistema de innovación vinculado entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluyendo Vietnam.



Junto al desarrollo tecnológico, Nanning sigue desempeñando un papel esencial como puerta de enlace entre China y la ASEAN a través de mecanismos de cooperación multilateral, foros internacionales y grandes ferias comerciales. La cooperación con Vietnam se profundiza cada vez más, con un enfoque más sustantivo y expansivo en diversas áreas.



Actualmente, Nanning mantiene relaciones de amistad y cooperación estrecha con varias provincias de Vietnam, como Hai Phong, Bac Ninh y Bac Giang. Vietnam es uno de los principales socios comerciales de la ciudad, representando una parte significativa del comercio entre Nanning y la ASEAN. La cooperación bilateral sigue ampliándose hacia sectores como la inversión, la logística, la agricultura, la alta tecnología y el turismo.



Además, Nanning alberga varios "lugares emblemáticos" vinculados a la historia revolucionaria de Vietnam, lo que refuerza los lazos de amistad tradicional entre ambos países.



Ejemplos destacados incluyen la escuela Yutai de Nanning, que formó a muchas generaciones de estudiantes vietnamitas durante la guerra, junto con varios sitios relacionados con las actividades del Presidente Ho Chi Minh.



Estos lugares no solo tienen un valor histórico, sino que también representan un símbolo vivo de la amistad entre Vietnam y China, y se han convertido en destinos educativos para numerosas delegaciones y estudiantes vietnamitas.



Las actividades de intercambio entre pueblos, misiones diplomáticas, cooperación educativa y programas de formación entre Nanning y las localidades vietnamitas se mantienen de manera constante, contribuyendo al fortalecimiento de la base social de la relación bilateral.



Según el profesor Li Qiaoping, de la Universidad Nacional de Guangxi, las perspectivas de cooperación entre ambos países siguen siendo amplias. Es necesario que ambas naciones sigan reforzando el liderazgo de sus máximos dirigentes, incrementen la confianza política y mantengan los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficios compartidos, para promover una cooperación cada vez más profunda y práctica.



Asimismo, observó, deben aprovechar las ventajas geográficas y fortalecer la cooperación en áreas como la economía y el comercio, la logística, la industria transfronteriza, la agricultura moderna y el turismo, orientándose hacia una transición de "economía fronteriza" a "economía sectorial y de cadenas de valor".



En los sectores emergentes, señaló, el potencial de cooperación entre Guangxi y Vietnam sigue siendo enorme, especialmente en áreas como la salud transfronteriza, hidrología, meteorología, educación y ciencia y tecnología.



En particular, agregó, la cooperación en educación y formación de recursos humanos se considera estratégica, con enfoques como el fortalecimiento de la formación lingüística, la expansión de programas conjuntos y el impulso de investigaciones colaborativas.



Un área destacada de cooperación será la inteligencia artificial y la economía digital, que se considera una vía clave para el avance mutuo. Ambas partes pueden impulsar áreas como IA lingüística, traducción automática, educación digital, formación de recursos humanos en tecnología avanzada, desarrollo de ciudades inteligentes, logística digital y comercio electrónico transfronterizo.



En particular, el modelo de "livestreaming combinado con comercio electrónico" se evalúa como muy prometedor, ya que puede ayudar a fomentar el comercio bidireccional, aprovechar la infraestructura logística cada vez más desarrollada y superar barreras lingüísticas a través de la tecnología.



Además, se espera que los intercambios juveniles sigan creciendo, ayudando a preservar y difundir la amistad Vietnam-China entre las generaciones más jóvenes.



Con sus ventajas geográficas, infraestructura en constante mejora y un enfoque de desarrollo centrado en la innovación, Nanning está llamada a seguir desempeñando un papel central en el impulso de la cooperación China-ASEAN, además de ser un puente importante para profundizar la relación de cooperación integral entre Vietnam y China en esta nueva etapa./.

VNA