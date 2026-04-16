Vietnam avanza hacia la comercialización de combustibles "verdes"

Hanoi (VNA)- Vietnam está acelerando su transición energética mediante el desarrollo de combustibles sostenibles como el SAF (para aviación) y el SMFO (para navegación marítima), los cuales tienen la capacidad de reducir hasta un 80% las emisiones de CO₂.



Esta es una estrategia adecuada para cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad energética mientras se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, conforme a la Resolución 70-NQ/TW.



En línea con esta estrategia, la Corporación de Refinería y Petroquímica de Vietnam (BSR), subordinada del Grupo de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) ha intensificado la investigación, el desarrollo y la comercialización de combustibles marítimos sostenibles (SMFO), además de productos como SAF, gasolina ecológica E10RON95 y biodiesel B5/B10.



Cao Tuan Si, director de la refinería de Dung Quat, comentó que, en el contexto actual, el SMFO se considera una solución de transición viable para la industria del transporte marítimo, ya que no requiere cambios sustanciales en la infraestructura y la tecnología.



Con esos beneficios, BSR ha seleccionado componentes reciclados como el aceite de pirólisis proveniente de neumáticos y plásticos desechados para mezclarlo con el SMFO.



La exitosa carga de prueba del primer lote de SMFO en los barcos de la Corporación de Transporte de Petróleo y Gas (PVTrans) no solo ha confirmado la viabilidad del producto, sino que también abre la puerta a su comercialización real.



Actualmente, la empresa es capaz de suministrar entre 12.000 y 15.000 toneladas de SMFO mensuales, lo que satisface la demanda del mercado.



Simultáneamente, el Grupo Petrolero de Vietnam (Petrolimex) ha colaborado con GGenTec (Corea del Sur) en un proyecto de producción de aceite regenerado a partir de aceites residuales, plásticos y caucho, con el objetivo de completar la cadena de valor desde la recolección, el reciclaje, la producción hasta la distribución de combustibles ecológicos.



Anteriormente, tanto BSR como Petrolimex ya han implementado el combustible de aviación sostenible (SAF) en vuelos reales, suministrándolo a aerolíneas como Vietjet y Vietnam Airlines, lo que marca un avance significativo en la comercialización de combustibles sostenibles para la aviación en Vietnam.



A pesar de su gran potencial, el desarrollo de combustibles sostenibles enfrenta varios desafíos, especialmente el costo de producción, que es considerablemente más alto que el de los combustibles tradicionales.



De hecho, el uso de SAF ha incrementado significativamente los costos de combustible para las aerolíneas; Vietnam Airlines, por ejemplo, ha experimentado un aumento cercano al 6% en las rutas hacia Europa en 2025. En los próximos cinco años, el costo de los combustibles para todo el sector podría aumentar en unos 25 millones de USD.



El desafío radica en reducir los costos mediante la expansión de la producción, la mejora de la tecnología y la garantía de un suministro constante de materias primas.



La experiencia internacional muestra que muchos países han implementado políticas de apoyo integrales, como incentivos fiscales, el desarrollo de fondos de investigación, la promoción de la cooperación público-privada (PPP) y la construcción de un ecosistema financiero verde para fomentar la producción y el consumo de SAF.



Según el Ministerio de Industria y Comercio, el desarrollo de combustibles sostenibles no solo es un requisito necesario para lograr el objetivo de cero emisiones netas en 2050, sino que también abre oportunidades para formar un nuevo mercado de combustibles y aumentar las exportaciones a grandes mercados como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Con la ventaja de contar con materias primas renovables como los subproductos agrícolas, la biomasa y los aceites reciclados, Vietnam tiene el potencial de integrarse más profundamente en la cadena de suministro global de combustibles verdes./.

VNA