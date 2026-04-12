Ventas de vehículos eléctricos de VinFast crecen un 127% y consolidan su liderazgo

Hanoi (VNA) - El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast registró en marzo un incremento interanual del 127% en las entregas de vehículos eléctricos (VE) en el mercado nacional, consolidando su liderazgo en el sector automotriz de Vietnam y confirmando la rápida transición del país hacia una movilidad más sostenible.

Según la compañía, todos los modelos de su gama de VE experimentaron un fuerte crecimiento durante el mes. El 28 de marzo, VinFast alcanzó un hito histórico al completar 3.520 pedidos en un solo día, la cifra más alta lograda por una marca automotriz en Vietnam.



En cuanto a la estructura de productos, el modelo Limo Green lideró las ventas con 6.795 unidades, lo que representa un aumento del 276% respecto al mes anterior y lo posiciona como el vehículo más vendido de la empresa. Por su parte, el modelo VF MPV 7, orientado a clientes particulares y familias, registró 2.521 unidades entregadas, un crecimiento del 116% en comparación con febrero.

Estos resultados reflejan la creciente preferencia por los vehículos eléctricos de siete plazas, tanto para uso familiar como para servicios comerciales.

En otros segmentos, el VF 7 encabezó la categoría C-SUV con 1.732 unidades vendidas, un 115% más que en febrero. Las ventas del VF 6 alcanzaron 3.152 unidades (un aumento del 202%), el VF 5 llegó a 4.218 unidades (158% más) y el VF 3 registró 4.729 unidades (108% más).



Otros modelos como el VF 8 y el VF 9 mantuvieron una demanda estable, consolidando sus posiciones en los segmentos medio y premium.

Asimismo, dos modelos urbanos diseñados para uso comercial -el EC Van y el Minio Green- alcanzaron sus mejores resultados desde su lanzamiento, con 1.136 y 1.969 unidades entregadas, respectivamente.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, VinFast entregó 53.684 vehículos eléctricos en Vietnam. El modelo Limo Green encabezó las ventas con 12.471 unidades, seguido por el VF 3 (10.188), el VF 5 (8.672) y el VF 6 (6.679).

La subdirectora general de Ventas Globales de Automóviles de VinFast, Duong Thi Thu Trang, destacó que, ante las fluctuaciones en los precios de los combustibles, los vehículos eléctricos están demostrando cada vez más su valor y ventajas. Subrayó que el fuerte respaldo de los consumidores impulsa a la empresa a seguir mejorando la calidad de sus productos y servicios para elevar la satisfacción del cliente.

Además del sólido desempeño en el mercado interno, en marzo de 2026 VinFast logró sus mayores ventas mensuales en varios mercados internacionales, incluidos India, Indonesia y Filipinas. La empresa figura actualmente entre los principales vendedores de vehículos eléctricos en estos países: ocupa el segundo lugar en Filipinas, el tercero en Indonesia y el cuarto en India./.