Provincia de Quang Ninh impulsa alianza estratégica con EE.UU. para desarrollo portuario y marítimo

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El Departamento de Construcción de la provincia de Quang Ninh y el Instituto Marítimo del Noreste de Estados Unidos firmaron hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) de cooperación estratégica para el desarrollo de la zona portuaria Con Ong - Hon Net y la Iniciativa Marítima de Quang Ninh, con el objetivo de impulsar la economía marina sostenible y un ecosistema marítimo inteligente.

El acto de firma tuvo lugar en la sede del Comité Popular provincial y contó con la presencia del presidente del organismo, Bui Van Khang, y del presidente del Instituto Marítimo del Noreste de Estados Unidos, Eric R. Dawicki.

El acuerdo establece cuatro ejes de cooperación. El primero contempla el estudio de inversión en infraestructuras portuarias y de transbordo en Con Ong – Hon Net, incluyendo el desarrollo de un puerto de aguas profundas, la planificación de un ecosistema portuario y logístico, la integración de terminales de transbordo y barcazas, así como infraestructuras de apoyo offshore, almacenes aduaneros y zonas de servicios marítimos e industriales.

El segundo eje se centra en la transformación digital del sector marítimo mediante el desarrollo de modelos de puerto inteligente y gemelo digital (digital twin), orientados a optimizar la gestión del tráfico marítimo, mejorar los sistemas de datos comerciales y aduaneros, y reforzar la supervisión ambiental y de emisiones.

Los otros dos ejes abarcan la investigación de soluciones de protección medioambiental y el desarrollo de una economía marina sostenible, junto con la promoción de la inversión internacional.

El objetivo central del proyecto es convertir Con Ong – Hon Net en un puerto verde de estándar internacional, operado bajo un modelo inteligente e integrado con logística moderna, industria y servicios de apoyo offshore, en línea con una estrategia de logística verde y conservación de la biodiversidad.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Popular de Quang Ninh destacó que Con Ong – Hon Net es una puerta de entrada estratégica al comercio internacional del norte de Vietnam, y subrayó que la cooperación con la parte estadounidense contribuirá a mejorar la eficiencia portuaria y a profundizar la asociación estratégica integral Vietnam–Estados Unidos en economía, comercio e inversión.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la provincia de garantizar un entorno de inversión favorable y transparente, y expresó su confianza en que el proyecto se convierta en un nuevo motor de crecimiento regional.

Por su parte, Eric R. Dawicki valoró la visión de desarrollo de Quang Ninh, especialmente su enfoque que combina crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

Señaló que el memorando constituye un punto de partida para una cooperación a largo plazo y para el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países en el ámbito marítimo.

El MoU tendrá una vigencia de tres años. El Departamento de Construcción actuará como organismo coordinador, mientras que la parte estadounidense será responsable de las actividades de investigación. Además, se establecerá un grupo de trabajo permanente para supervisar su implementación.

El acuerdo marca un nuevo hito en la cooperación estratégica bilateral y abre perspectivas para el desarrollo de infraestructura logística y economía marina en Quang Ninh./.