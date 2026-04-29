Empresas vietnamitas trabajan para mejorar su valor de marca

Hanoi (VNA) En los últimos años, la posición de la marca nacional de Vietnam se ha fortalecido continuamente, y el número de productos que alcanzan el estatus de artículo distintivo del país ha aumentado constantemente a través de cada proceso de selección.



Esto demuestra que, con la inversión adecuada en estrategia, tecnología y gestión de marca, las empresas vietnamitas pueden crear un valor de marca superior y competir internacionalmente.



Según un informe de Brand Finance, el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel ha mantenido la posición de la marca más valiosa del país durante los últimos 10 años, con un valor de casi 7,4 mil millones de dólares, seguido por la empresa de Productos Lácteos Vinamilk (más de 2,6 mil millones de dólares) y el Banco de Comercio Exterior Vietcombank (alrededor de 2,4 mil millones de dólares).



Sin embargo, el valor total de las 100 principales marcas vietnamitas en 2025 disminuyó un 14% con respecto a 2024, alcanzando tan solo 38,4 mil millones de dólares. Esto refleja la falta de una base interna sólida y uniforme entre las empresas vietnamitas.



Según Ta Hoang Lan, subjefa de la Oficina de Desarrollo de Capacidades para la Promoción Comercial (Departamento de Promoción Comercial, Ministerio de Industria y Comercio), evaluó que numerosas empresas nacionales aún se han centrado en la manufactura y la subcontratación, mientras que su capacidad para diseñar y desarrollar sus propias marcas en el mercado internacional sigue siendo débil.



Por otro lado, las empresas también se han enfrentado a diversas dificultades para cumplir con los estándares cada vez más estrictos en materia de economía verde, economía digital y responsabilidad social; mientras la concienciación sobre la protección de la propiedad intelectual se ve limitada, lo que conlleva la pérdida de marcas incluso en el mercado nacional.



Por lo tanto, el reto no consiste solo en aumentar el número de empresas exportadoras, sino también en mejorar la calidad y el valor de sus marcas.



Las empresas necesitan liberarse de su papel de procesamiento de bajo valor, centrarse en el dominio de la tecnología, promover la innovación, diseñar y construir sus propias marcas, posicionando así los productos y servicios vietnamitas en un segmento superior del panorama mundial.



El especialista Lai Tien Manh, de la filial de la empresa Mibrand en Vietnam, opinó que las empresas de la nación indochina aspiran a construir marcas, pero sus capacidades de implementación y gestión se ven limitadas debido a la escasez de recursos humanos especializados, ideas y capacidad creativa, elementos fundamentales para construir marcas sostenibles.



Tran Dinh Tai, subdirector general del grupo Hoa Sen comentó que la marca es como la "salud" de una empresa; si no se invierte en ella y se cuida regularmente, se deteriorará, lo que conllevará una pérdida de reputación en el mercado.



La clave de la construcción de la marca reside en generar confianza, porque cuando los clientes confían en una marca, no solo eligen el producto, sino que también mantienen una relación a largo plazo con ella, compartió.



Resulta necesario una mayor coordinación entre las empresas y las agencias de gestión estatal para crear plataformas comunes que ayuden a esas entidades a presentar sus marcas al extranjero, recomendó.



Vietnam necesita organizar más eventos y exposiciones de escala internacional en el país, atrayendo así a socios globales interesados en conocer el país y hacer negocios con él, detalló.



Si existen plataformas de conexión lo suficientemente sólidas, las empresas no tendrán que hacerlo solas, sino que podrán crear juntas una sinergia para difundir las marcas vietnamitas a escala global, precisó.



De acuerdo con Lai Tien Manh, Vietnam posee una base cultural abundante y distintiva, lo que supone una ventaja particular a la hora de construir una marca nacional.



Sin embargo, para que las empresas puedan utilizar eficazmente este recurso, el Estado debe desempeñar un papel de liderazgo y apoyo en la creación de un repositorio oficial de datos culturales, que recopile de forma exhaustiva los valores culturales distintivos de Vietnam, lo que ayuda a las empresas a tener una base para explotar la creación y el desarrollo de marcas de manera sistemática, explicó.



El Estado también debe establecer mecanismos claros para garantizar que, cuando las empresas exploten valores culturales, respeten sus orígenes y compartan los beneficios con la comunidad propietaria, agregó./.

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