Ciudad Ho Chi Minh atrae miles de millones en infraestructura digital

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está consolidando su posición como un centro neurálgico para la Inversión Extranjera Directa (IED) en alta tecnología, atrayendo una ola de proyectos de infraestructura de datos valorados en miles de millones de dólares.



Las autoridades municipales otorgaron recientemente certificados de inversión a cuatro proyectos de alta tecnología en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh por un valor conjunto de 1,23 mil millones de dólares, destacando dos centros de datos de hiperescala.



Esta tendencia refleja la rápida aceleración del mercado de infraestructura digital nacional, impulsado por la transformación digital, la creciente demanda de computación en la nube y la expansión de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA).



Dirigentes del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh y la empresa Accelerated Infrastructure Capital (AIC) firman un memorando de entendimiento sobre la inversión en un Centro de Datos de Inteligencia Artificial (AI Data Center) en el Parque Industrial Tan Phu Trung. (Foto: VNA)



Entre los proyectos destacados se encuentra el Centro de Datos Evolution DC VN HCMC, desarrollado por un consorcio singapurense con una inversión de 508 millones de dólares, diseñado con una capacidad de 52 MW y comprometido con el uso de energías renovables, como contribución al objetivo de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas en 2045.



Paralelamente, el complejo Starmason, una empresa conjunta entre la firma singapurense Sembcorp Development y la empresa vietnamita BB Holdings, con una inversión de 480 millones de dólares y capacidad de 60 MW, busca fortalecer significativamente la capacidad de almacenamiento y seguridad de datos para la región.



Estas iniciativas se suman a otras propuestas de gran escala, como un centro de datos de IA impulsado por la empresa Accelerated Infrastructure Capital, cuya sede se encuentra en el Reino Unido, con una inversión estimada de 2,1 mil millones de dólares, y un acuerdo marco por 2 mil millones de dólares con el Grupo G42 de los Emiratos Árabes Unidos y socios locales.



El atractivo de la metrópoli vietnamita radica en una combinación de factores estratégicos. Según informes de Cushman & Wakefield, Vietnam emerge como un mercado destacado en Asia-Pacífico gracias a sus costos de construcción competitivos, que promedian 7,2 millones de dólares por MW, una cifra significativamente más eficiente que en otros mercados regionales.



Además, Ciudad Ho Chi Minh ofrece disponibilidad de terrenos industriales a gran escala en zonas especializadas con infraestructura eléctrica, hídrica y de telecomunicaciones planificada integralmente. Esta ventaja se ve potenciada por la agilidad administrativa, ejemplificada en la creación de un grupo de trabajo gubernamental dedicado exclusivamente a resolver obstáculos y acelerar la implementación de estos proyectos estratégicos.



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, enfatizó que la llegada de estos capitales representa un giro fundamental hacia una economía del conocimiento e industrialización verde. Más allá del volumen de capital, estos proyectos actúan como núcleos para definir nuevos estándares de inversión en tecnología de vanguardia. La administración local se ha comprometido a garantizar un entorno de negocios transparente y seguro, evitando cualquier retraso burocrático que pueda comprometer el éxito de estas inversiones a largo plazo./.