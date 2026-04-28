Vietnam implementará un amplio paquete de nuevas leyes económicas

Hanoi (VNA) – Un conjunto de leyes, decretos, decisiones y circulares importantes en los ámbitos de finanzas, banca, medio ambiente y comercio entrará en vigor de manera simultánea a partir de mayo de 2026, contribuyendo a perfeccionar el marco jurídico, reforzar la transparencia del mercado, fortalecer la disciplina en la gestión y apoyar el desarrollo sostenible de las empresas en Vietnam.



El 1 de mayo entrará oficialmente en vigor la Ley de Seguro de Depósitos, que establece un mecanismo de protección para los depositantes y refuerza la seguridad del sistema crediticio. La norma dispone que la entidad de seguro de depósitos sea una institución financiera estatal sin fines de lucro, con funciones ampliadas para apoyar la resolución de instituciones de crédito débiles mediante préstamos especiales, adquisición de bonos a largo plazo y participación en su gobernanza. El Gobernador del Banco Estatal de Vietnam recibe la facultad de ajustar de forma flexible los límites de pago, aportando a fortalecer la confianza en el sistema bancario.



A partir del 18 de mayo de 2026, entra en vigor el Decreto 109/2026/ND-CP sobre sanciones en casos de quiebra empresarial, que establece medidas estrictas contra las infracciones en los procesos de recuperación y quiebra de empresas y cooperativas. El nivel máximo de sanción es de hasta 40 millones de VND (alrededor de 1.600 USD) para individuos, con el doble para organizaciones, además de medidas correctivas como la restitución de activos, con el fin de proteger los derechos de los acreedores y aumentar la transparencia del mercado.



El 20 de mayo de 2026, se aplicará el Decreto 102/2026/ND-CP sobre sanciones por violaciones de la competencia, el cual incrementa significativamente las multas por conductas anticompetitivas en materia de concentración económica, hasta dos mil millones de VND (cerca de 80.000 mil USD) para grandes empresas. Asimismo, las autoridades podrán aplicar medidas como la separación obligatoria de empresas, el control de transacciones y la regulación de precios de compra y venta, con el objetivo de garantizar una competencia leal.

La Asamblea Nacional vota a favor de la Ley de Seguro de Depósitos modificada. Foto: VNA.





El 25 de mayo de 2026 entrará en vigor el Decreto 110/2026/ND-CP sobre la responsabilidad de reciclaje de productos y envases, que establece obligaciones obligatorias de reciclaje para empresas fabricantes e importadoras bajo el principio de responsabilidad extendida del productor (EPR). Algunas pequeñas empresas o bienes destinados a exportación están exentos, aunque la hoja de ruta a largo plazo prevé su ampliación a múltiples sectores, incluidos los vehículos a partir de 2027.



En el ámbito de apoyo a las empresas, desde el 15 de mayo de 2026, la Decisión 12/2026/QD-TTg modificará el mecanismo de garantía de crédito para pequeñas y medianas empresas, estandarizando la determinación de las tasas de interés y ajustando las operaciones de garantía conforme al mercado, al tiempo que se suspendrán algunos mecanismos anteriores.



En el comercio internacional, a partir del 1 de mayo de 2026, entrará en vigor la Circular 49/2025/TT-BCT sobre las normas de origen ASEAN–Corea del Sur, que reforma los procedimientos de certificación del origen de las mercancías, permitiendo la verificación previa y el uso de resultados para múltiples envíos, reduciendo así costos y tiempos de despacho aduanero.



Simultáneamente, el Ministerio de Industria y Comercio implementará el sistema de emisión de certificados de origen (C/O) modelo AK según la Decisión 3361/QD-BCT, promoviendo la digitalización de los procedimientos a través del sistema eCoSys, reduciendo el tiempo de tramitación a seis horas laborables y contribuyendo a mejorar la competitividad de las exportaciones.



Cabe destacar que la Circular 14/2026/TT-BCT sobre las normas de origen del EVFTA entrará en vigor el 10 de mayo de 2026, simplificando el mecanismo de certificación de origen bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, ampliando la auto-certificación y reduciendo los trámites administrativos, facilitando así el aprovechamiento de las preferencias arancelarias por parte de las empresas vietnamitas.



Se espera que estas nuevas políticas contribuirán de manera significativa al perfeccionamiento institucional de la economía, la promoción de la reforma administrativa, el aumento de la transparencia del mercado y el apoyo al sector empresarial en una nueva etapa de desarrollo./.