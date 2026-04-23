Vietnam y Rusia impulsan cooperación archivística

Moscú (VNA) - El Departamento de Archivos de la Oficina del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Comité de Archivos de la ciudad rusa de San Petersburgo evaluaron los avances de su cooperación desde la firma del acuerdo de asociación en 2021.



Durante la sesión, celebrada de forma virtual el 22 de abril, el presidente del Comité de Archivos de San Petersburgo, Petr Tishchenko, destacó que en los últimos cinco años ambas partes han impulsado proyectos clave, como la organización de conferencias y seminarios sobre preservación del patrimonio documental, la realización de exposiciones históricas y el fortalecimiento del intercambio profesional.



Entre las iniciativas más destacadas figuran las exposiciones “80 eventos sobre el Sitio de Leningrado”, “La victoria de Dien Bien Phu”, “El secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nguyen Van Linh - Vida y obra” y “San Petersburgo y Vietnam: una amistad sostenible”, que han contribuido a profundizar el conocimiento histórico y los lazos de solidaridad entre ambos países.



Tishchenko subrayó que la preservación e investigación del patrimonio histórico constituye un pilar fundamental en las relaciones entre Rusia y Vietnam, al tiempo que remarcó que los archivos conservan testimonios valiosos de la amistad y cooperación duradera entre ambas naciones. Añadió que el fortalecimiento de esta colaboración no solo permite salvaguardar la memoria común, sino también abrir nuevas perspectivas en la historia compartida y fomentar el entendimiento mutuo.



Con el objetivo de ampliar la cooperación, la parte rusa propuso organizar nuevas exposiciones sobre el “Petrogrado Revolucionario” y las actividades del Komsomol de Leningrado durante la Gran Guerra Patria, así como celebrar seminarios conjuntos sobre conservación de documentos.



Por su parte, el director del Departamento de Archivos de la Oficina del Comité Central del PCV, Hoang Anh Tuan, felicitó a sus homólogos rusos con motivo del aniversario del nacimiento de Vladimir Ilyich Lenin y del Día de la Victoria (9 de mayo), y agradeció el respaldo activo de las instituciones de San Petersburgo en el desarrollo de la cooperación.



Los delegados coincidieron en que el período reciente ha sido uno de los más fructíferos en la cooperación archivística bilateral, con la consolidación de mecanismos prácticos para el intercambio de experiencias y el uso compartido de documentos.



En la conferencia, el vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo Vyacheslav Kalganov reconoció los avances de Vietnam y propuso coordinar la organización de una exposición sobre la historia del PCV y las orientaciones de desarrollo del país indochino conforme a la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Asimismo, invitó a la delegación vietnamita a participar en el Segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia–Vietnam, que se celebrará en San Petersburgo del 14 al 16 de octubre de 2026./.

VNA