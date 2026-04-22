Sociedad

Vietnam aprueba plan para preservar y potenciar la Bahía de Ha Long hasta 2035

Vietnam impulsa plan hasta 2035 para proteger la Bahía de Ha Long, preservando biodiversidad y promoviendo turismo sostenible.

Barcos por la bahía de Halong en el puerto internacional de cruceros de Tuan Chau. (Fuente: VNA)
Barcos por la bahía de Halong en el puerto internacional de cruceros de Tuan Chau. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó la elaboración del plan de conservación, restauración y puesta en valor de la Bahía de Ha Long, en la provincia norteña de Quang Ninh, con horizonte hasta 2035 y visión a 2050, según la Decisión 704/QD-TTg firmada el 21 de abril de 2026 por la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.

El ámbito del plan abarca el conjunto del espacio paisajístico vinculado a la formación y evolución del sitio, incluidas áreas terrestres y marítimas de ocho unidades administrativas de Quang Ninh, así como áreas marítimas colindantes con la zona especial de Cat Hai, en la ciudad de Hai Phong, además de reservas naturales, bosques de uso especial y sistemas hídricos relacionados.

Con una superficie estimada de 676,36 kilómetros cuadrados, el plan coincide con la zona núcleo y el área de amortiguamiento del conjunto Bahía de Ha Long–Archipiélago de Cat Ba, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La iniciativa busca garantizar la preservación integral del paisaje natural, la biodiversidad y los ecosistemas, al tiempo que protege los valores culturales e históricos y la identidad marítima de la zona. Asimismo, prevé perfeccionar los sistemas de información y delimitar con mayor precisión las áreas de protección, en consonancia con los planes de desarrollo ya aprobados para Quang Ninh y la ciudad de Ha Long.

El proyecto también reafirma el papel estratégico de la Bahía de Ha Long en el desarrollo socioeconómico y turístico, promoviendo un modelo que articule conservación y crecimiento sostenible, refuerce la conectividad y consolide su posicionamiento.

El plan servirá como base jurídica para la gestión y ejecución de proyectos de conservación y valorización del sitio, así como para movilizar recursos sociales destinados a su protección./.

VNA
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