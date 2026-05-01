Sociedad

Comunidad vietnamita en Alemania refuerza su conectividad e integración

La comunidad vietnamita en Alemania está intensificando sus esfuerzos de conexión e integración, como se puso de manifiesto en una sesión de trabajo celebrada el 29 de abril en el Centro Dong Xuan de Alemania.

Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)
Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)

Berlín (VNA) – La comunidad vietnamita en Alemania está intensificando sus esfuerzos de conexión e integración, como se puso de manifiesto en una sesión de trabajo celebrada el 29 de abril en el Centro Dong Xuan de Alemania.

En el encuentro, coordinado por la Embajada de Vietnam en Alemania, la Unión de Asociaciones Vietnamitas en Alemania intercambió experiencias con una delegación de funcionarios de Mozambique sobre la construcción, el desarrollo y la integración de comunidades en el extranjero.

Durante la reunión, Nguyen Viet Duc, vicepresidente de la unión, repasó la formación y evolución de la comunidad vietnamita en Alemania a lo largo de varias décadas, destacando su trayectoria particular, marcada por distintas olas migratorias, entre ellas antiguos trabajadores contratados en la Alemania Oriental, estudiantes, emprendedores y familias reunificadas. Tras la reunificación alemana, la comunidad logró estabilizarse, adaptarse y expandirse progresivamente.

Subrayó que la solidaridad, el apoyo mutuo y la resiliencia siguen siendo rasgos distintivos de esta comunidad, cuyos miembros continúan valorando la familia, priorizando la educación, esforzándose por integrarse en la sociedad de acogida y preservando su identidad cultural, sin perder el vínculo con su país de origen.

La comunidad ha registrado avances destacados en los ámbitos económico, cultural y educativo. Empresas vietnamitas han generado empleo tanto para vietnamitas como para alemanes, mientras que las generaciones más jóvenes han alcanzado excelentes resultados académicos y participan activamente en sectores como la ciencia, la tecnología, la salud y las finanzas.

Nguyen Viet Duc destacó además el papel clave de las asociaciones en el desarrollo sostenible, señalando que la unión ha servido de puente entre la comunidad, las autoridades locales y Vietnam, mediante la organización de actividades que fomentan la integración, preservan la cultura y fortalecen la cohesión.

Añadió que la experiencia de la comunidad vietnamita puede ofrecer referencias valiosas para otros colectivos de expatriados, incluidos los de Mozambique.

La delegación mozambiqueña expresó un gran interés. Ana Rita Sithole, del partido gobernante FRELIMO, elogió los logros de la comunidad y subrayó la larga amistad entre Vietnam y Mozambique. Indicó que su país está prestando mayor atención al apoyo a sus ciudadanos en el exterior, y que la experiencia vietnamita aporta lecciones útiles.

Ambas partes intercambiaron ideas sobre medidas para impulsar la cooperación, como la promoción de intercambios entre asociaciones, la organización de actividades culturales conjuntas y el fortalecimiento de los vínculos comerciales. Coincidieron en que estrechar las relaciones comunitarias generará beneficios concretos y contribuirá a reforzar los lazos bilaterales.

Tras la sesión, la delegación mozambiqueña visitó el Centro Dong Xuan, considerado un símbolo de la exitosa integración de la comunidad vietnamita en Alemania, donde pudo conocer de cerca sus actividades económicas y su fuerte cohesión interna./.

VNA
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