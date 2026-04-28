Desfile en Hanoi rinde homenaje a los trabajadores en ocasión del 1 de mayo

Hanoi (VNA) – Un desfile organizado por la Confederación General de los Trabajadores de Vietnam (VGCL en inglés) tuvo lugar hoy en Hanoi, como parte de las celebraciones del Día Internacional de los Trabajadores, en reconocimiento a las contribuciones de esta fuerza al desarrollo socioeconómico del país.



El evento reunió a mil trabajadores destacados de diversos sectores, con formaciones que reflejaron unidad, disciplina, creatividad y un espíritu común orientado al progreso en la nueva etapa.



En el marco del 140 aniversario de esa fecha internacional, el programa también rindió homenaje a dirigentes sindicales de base sobresalientes, destacando los esfuerzos por fortalecer el diálogo, la negociación colectiva y el bienestar de los trabajadores. Los sindicatos continúan desempeñando un papel clave en la representación y protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, contribuyendo a relaciones laborales armoniosas, estables y progresivas.

En la cita (Fuente: VNA)





La vicepresidenta permanente de la VGCL, Thai Thu Xuong, señaló que, a lo largo de sus 140 años de historia, el Día Internacional del Trabajo se ha consolidado como un símbolo del movimiento obrero mundial, que honra el valor del trabajo y la fuerza de la clase trabajadora.

Añadió que la actividad busca difundir el mensaje de construir una fuerza laboral moderna y sólida, al tiempo que reafirma el papel de los sindicatos en la defensa de los intereses de los trabajadores.



Más allá de su labor cotidiana, los trabajadores generan de forma silenciosa riqueza y valores duraderos para la sociedad. Pese a los desafíos, mantienen su resiliencia y dedicación, constituyendo una base fundamental para el crecimiento y la prosperidad del país, concluyó./.