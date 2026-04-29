Sociedad

Inician construcción del Museo de Truong Sa, símbolo de la soberanía nacional

La ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción del Museo de Truong Sa se celebró hoy en la comuna de Cam Lam, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, como parte de las actividades conmemorativas del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).

Delegados en la inauguración. (Fuente: VNA)
Delegados en la inauguración. (Fuente: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – La ceremonia de colocación de la primera piedra de la construcción del Museo de Truong Sa se celebró hoy en la comuna de Cam Lam, en la provincia vietnamita de Khanh Hoa, como parte de las actividades conmemorativas del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, asistió al evento.

El museo tendrá una superficie total de aproximadamente 17.100 metros cuadrados, con una inversión estimada en 11,37 millones de dólares. El proyecto cuenta con financiación patrocinada por la empresa Vinhomes JSC y se prevé que su construcción finalice en el primer trimestre de 2028.

Según Nguyen Viet Hung, presidente del Comité Popular provincial, una vez concluido, el museo será un “lugar emblemático” para preservar y exhibir objetos, documentos y materiales relacionados con Truong Sa, al tiempo que rendirá homenaje a las generaciones que han protegido y defendido la soberanía territorial de Vietnam.

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Vista panorámica del área de exposición dentro del Museo Truong Sa. (Foto: VNA)



Asimismo, señaló que el museo se convertirá en un destacado punto cultural e histórico, contribuyendo a atraer visitantes, promover el desarrollo socioeconómico local y fortalecer el orgullo nacional cada vez que se evoquen los mares e islas del país.

Las autoridades de Khanh Hoa se comprometieron a coordinar estrechamente con el inversor, resolver con prontitud las dificultades y crear condiciones favorables para garantizar que el proyecto se ejecute de manera rápida, eficaz y conforme al calendario previsto.

Por su parte, Pham Thanh Liem, presidente del Comité Popular de la zona especial de Truong Sa, expresó su satisfacción por la celebración de la ceremonia en el contexto del 51.º aniversario de la liberación de Truong Sa, destacando su especial significado para los cuadros, soldados y habitantes que viven y trabajan en las islas.

Actualmente, el Museo de Khanh Hoa ha recopilado y catalogado 1.154 imágenes, documentos, materiales y objetos relacionados con Truong Sa.

La Resolución n.º 09-NQ/TW del Buró Político, de fecha 28 de enero de 2022, sobre la construcción y el desarrollo de Khanh Hoa hasta 2030 con visión a 2045, establece el objetivo de convertir la provincia en una ciudad bajo administración central para 2030. Asimismo, identifica el desarrollo de Truong Sa como un centro nacional de economía marítima, cultura y sociedad, así como una sólida fortaleza para salvaguardar la soberanía del país sobre sus mares e islas./.

VNA
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