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Vietnam rescata a un marinero extranjero gravemente enfermo en alta mar

El buque SAR 413 evacúa a un marinero filipino grave cerca de Vung Tau, garantizando atención médica urgente y traslado seguro a tierra.

Traslado del marinero enfermo a tierra (Foto: VNA)
Traslado del marinero enfermo a tierra (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El buque SAR 413 del Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam trasladó hoy de forma segura a tierra a un marinero extranjero gravemente enfermo para su posterior traslado a un hospital.

Previamente, el buque MT Navig8 Wolf (de bandera singapurense), en ruta de Corea del Sur a Singapur, informó que Patricio Manas Carbonera, un tripulante de nacionalidad filipina, presentaba una lesión en la cabeza, fuertes dolores y un deterioro severo de la visión, con riesgo de complicaciones graves, por lo que solicitó asistencia urgente.

Tras recibir la información, el Centro estableció asesoramiento médico a distancia y, al mismo tiempo, indicó al buque cambiar de rumbo hacia la zona del cabo Vung Tau.

Bajo la dirección de las autoridades competentes, el buque de rescate SAR 413 fue desplegado de inmediato junto con un equipo médico para aproximarse a la embarcación, prestar primeros auxilios y evacuar al paciente a tierra de manera segura./.

VNA
#Vietnam #Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam #buque SAR 413
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