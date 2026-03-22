Realzan el idioma vietnamita a través del concurso nacional de traducción en Rusia

Moscú (VNA) – El V Concurso Nacional de Traducción de Vietnamita en Rusia puso de relieve el creciente atractivo del idioma vietnamita entre los jóvenes del país euroasiático, al reunir a numerosos estudiantes y promover el estudio de Vietnam en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La ronda final del certamen, centrado en temas político-sociales, se celebró en la Academia Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) en formato híbrido, combinando participación presencial y en línea.

El evento es una actividad anual celebrada desde 2022 destinada a honrar el idioma vietnamita y fomentar los estudios vietnamitas en Rusia.

El jurado evalúa los trabajos (Foto: VNA)

El concurso de este año atrajo a estudiantes de licenciatura y posgrado de los principales centros de enseñanza del idioma vietnamita en Moscú, San Petersburgo y el Lejano Oriente. Tras una ronda preliminar, solo la mitad de los más de 50 participantes accedió a la final, enfrentándose a exigentes pruebas de traducción oral y escrita entre vietnamita y ruso.

Durante la inauguración, la doctora en Filología y profesora asociada Marina Chigasheva, jefa del Departamento de Formación Lingüística de MGIMO, destacó que el certamen no solo evalúa las competencias lingüísticas, sino que también permite a los estudiantes profundizar en la cultura, la sociedad y la asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam.

Por su parte, Andrey Tatarinov, exembajador de Rusia en Vietnam y presidente del jurado, valoró los progresos de los concursantes, aunque señaló la necesidad de reforzar conocimientos en política e internacionales. El aumento del número de participantes cada año refleja el creciente interés de la juventud rusa por el idioma vietnamita y su cultura.

Alla, estudiante de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, ganó un premio de traducción rápida (Foto: VNA)

Según la docente Svetlana Glazunova, los contenidos del concurso se actualizaron para reflejar temas actuales como la situación política, económica y social de Vietnam y su política exterior, lo que supuso un desafío para muchos participantes.

Al finalizar, el jurado decidió no otorgar el primer premio en la categoría universitaria, aunque concedió reconocimientos especiales a los concursantes con mejores habilidades de traducción.

El éxito del certamen reafirma el atractivo del idioma vietnamita en Rusia y contribuye a formar futuras generaciones que fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre ambos países./.