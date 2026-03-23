Sociedad

Comunidad vietnamita en Israel refuerza seguridad ante conflicto en Medio Oriente

La Embajada de Vietnam en Israel emitió el 22 de marzo un comunicado urgente dirigido a la comunidad de conterráneos ante el complejo escenario de seguridad en el país del Medio Oriente.

Un edificio destruido por misiles en Dimona, Israel (Fuente: Xinhua/VNA)
Un edificio destruido por misiles en Dimona, Israel (Fuente: Xinhua/VNA)

Tel Aviv (VNA) - La Embajada de Vietnam en Israel emitió el 22 de marzo un comunicado urgente dirigido a la comunidad de conterráneos ante el complejo escenario de seguridad en el país del Medio Oriente.

La misión diplomática urgió a los connacionales a seguir de cerca las instrucciones del gobierno local en cada zona, preparar de manera proactiva planes para acceder a refugios y cumplir con las normas de seguridad.

Según advirtió, la onda expansiva de las explosiones de misiles balísticos tiene un poder destructivo muy elevado, capaz de causar graves daños en áreas cercanas y que representa un peligro potencial en un radio de cientos de metros.

También recomendó que cuando reciben alerta, los pobladores deben moverse rápidamente al refugio seguro más cercano y solo abandonarlo cuando haya instrucciones oficiales del Mando del Frente Interno de Israel.

De acuerdo con las informaciones más actualizadas, el 21 y 22 de marzo se activaron las alarmas en muchas zonas en Israel y se registraron algunos incidentes que causaron daños en las ciudades de Tel Aviv, Arad, Dimona y sus alrededores. Algunos de estos hechos provocaron víctimas, además de afectar la infraestructura civil y la vida cotidiana de la población.

Según el comunicado emitido el mismo día, las nuevas medidas de defensa civil entraron en vigor desde las 6 de la mañana del 22 de marzo hasta las 8 de la noche del 24 de marzo. Áreas como Lakhish, Lakhish Occidental, el Néguev y la región del Mar Muerto elevaron su nivel de alerta, mientras que zonas centrales como Jerusalén, Tel Aviv, Sharon y Haifa continúan bajo estrictas medidas de control.

De acuerdo con las disposiciones, las actividades de educación presenciales se suspenden temporalmente, las reuniones se limitan a un máximo de 50 personas y deben garantizar el acceso a refugios adecuados, los centros de trabajo solo pueden operar si cumplen plenamente las condiciones de seguridad; y las playas permanecen cerradas al público./.

VNA
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