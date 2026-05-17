Presentan Asociación de Conexión Global Vietnam–Francia

París (VNA)- La Asociación de Conexión Global Vietnam–Francia (GCVF) se presentó el 16 de mayo en Francia, con el objetivo de conectar a intelectuales, expertos y empresarios vietnamitas en Francia y Europa, así como impulsar la cooperación en tecnología, innovación e inteligencia artificial (IA).



En el acto, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, valoró la creación de la GCVF como una muestra de la madurez y la aspiración de contribución de la comunidad vietnamita en el exterior.



Señaló que, en el contexto de una nueva etapa de desarrollo de Vietnam, el conocimiento y la tecnología se han convertido en motores clave, y destacó que la elección de la IA como eje central desde el inicio refleja una adecuada sintonía con las tendencias globales.



El embajador expresó su expectativa de que la asociación actúe como un puente para trasladar los avances científicos y tecnológicos de Francia y Europa a las necesidades prácticas de Vietnam, al tiempo que construya una red multidisciplinaria de expertos que apoye a las empresas vietnamitas en su integración en las cadenas de valor globales y en la formación de nuevas generaciones en Francia.



Sobre la orientación de la organización, el presidente de la GCVF, Tran Huy Hoang, afirmó que la asociación se basa en dos valores fundamentales de “compartir” y “conectar”. La GCVF busca formar una comunidad cohesionada de expertos vietnamitas en Europa, promoviendo la cooperación en tecnología, innovación y transformación digital para apoyar el desarrollo de Vietnam.

En el evento. (Fuente: VNA)





De cara a 2026, dijo, la GCVF prevé organizar seminarios científicos y apoyar a empresas vietnamitas en la participación en grandes eventos tecnológicos como Viva Technology y France Digital Day, facilitando el acceso a tendencias de IA y tecnologías avanzadas.



Según Huy Hoang, Francia y la Unión Europea (UE) están ampliando su cooperación tecnológica, mientras que Vietnam cuenta con una ventaja en su fuerza laboral joven y adaptable.



El representante de la GCVF señaló que Vietnam necesita seguir perfeccionando su marco legal para generar confianza entre corporaciones e inversores internacionales en el sector de alta tecnología.



Expresó su esperanza de que GCVF se convierta en una de las fuerzas que contribuyan a promover ese proceso de conexión, al tiempo que se vincula con muchas otras asociaciones y organizaciones para crear una red que apoye el desarrollo de la comunidad empresarial e intelectual vietnamita en el extranjero.



Por su parte, la vicepresidenta de la GCVF, Christine Hang Nguyen, destacó que la IA es una tendencia global y que, para integrarse eficazmente en las redes internacionales, Vietnam debe mejorar sus mecanismos institucionales y facilitar el acceso de individuos y empresas a recursos nacionales e internacionales.



El acto de lanzamiento de la GCVF se celebró junto con el seminario temático “IA en la investigación y los negocios: de la visión a la implementación práctica”, con la participación de numerosos expertos internacionales, incluidos ingenieros de Google DeepMind, así como especialistas en finanzas, tecnología y medicina, contribuyendo a fortalecer la conexión del conocimiento y promover la innovación en la comunidad vietnamita global./.