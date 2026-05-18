Líder vietnamita insta a provincia de Dong Nai a impulsar un nuevo modelo de crecimiento

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, exhortó a la provincia de Dong Nai a construir un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad, la tecnología y la innovación, con el objetivo de dejar atrás las limitaciones de un centro industrial tradicional.



Durante una reunión de trabajo celebrada hoy con el Buró Ejecutivo del Comité partidista en Dong Nai sobre la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las principales tareas para el próximo período, el máximo dirigente destacó el potencial estratégico de la localidad y subrayó la necesidad de transformar su modelo de desarrollo.



Según las autoridades locales, Dong Nai registró en 2025 un crecimiento económico del 9,6%, el más alto de la última década, con una economía valorada en cerca de 678 billones de dongs (25,72 mil millones de dólares), equivalente a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y situada en el cuarto lugar del país. En el primer trimestre de 2026, la provincia mantuvo un crecimiento del 9,76%, el más elevado de la región sureña de Vietnam.



No obstante, las autoridades provinciales reconocieron diversas limitaciones que obstaculizan el desarrollo, entre ellas la falta de sincronización en la planificación territorial, el desarrollo urbano disperso, la especulación inmobiliaria y la presión creciente sobre las infraestructuras de transporte, salud, educación y drenaje.



Al intervenir en la sesión, To Lam valoró los esfuerzos de las autoridades, empresas y habitantes de Dong Nai, pero insistió en que la provincia debe afrontar de manera directa sus puntos débiles para aplicar soluciones más eficaces y sostenibles.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





El mandatario pidió implementar de forma efectiva las resoluciones del Partido mediante programas y proyectos concretos, con metas claramente definidas y responsabilidades específicas. Asimismo, señaló que el trabajo de evaluación de cuadros debe centrarse en los resultados, la capacidad de resolver problemas y el nivel de satisfacción de ciudadanos y empresas.



Enfatizó que Dong Nai no puede seguir dependiendo del suelo industrial, la mano de obra barata o la cantidad de proyectos, sino que debe orientarse hacia un crecimiento sustentado en la innovación, el conocimiento y la capacidad de generar valor agregado y encadenamientos con las empresas nacionales.



En este sentido, To Lam destacó que el Aeropuerto Internacional de Long Thanh debe convertirse en el eje central de la reestructuración territorial y económica de la provincia. También instó a acelerar la planificación urbana de Long Thanh, Nhon Trach y las zonas aledañas, así como las obras de infraestructura estratégica, incluida la segunda fase del aeropuerto y la línea ferroviaria Bien Hoa–Vung Tau.



También pidió reforzar la planificación urbana y la gestión de tierras y recursos naturales, garantizando una visión integrada y de largo plazo, libre de intereses particulares y de la especulación inmobiliaria. Los temas relacionados con la explotación de bauxita, las tierras forestales y el Parque Nacional Cat Tien deberán ser revisados cuidadosamente para armonizar el desarrollo económico con la conservación ambiental y la seguridad nacional.

En el ámbito social, el dirigente subrayó que el desarrollo económico debe ir acompañado de avances sociales, protección ambiental y preservación cultural. Por ello, instó a priorizar la construcción de viviendas sociales y residencias para trabajadores, además de escuelas, hospitales, instalaciones culturales y espacios públicos, especialmente en una provincia con una alta concentración de obreros y trabajadores migrantes.

Asimismo, exhortó a Dong Nai a acelerar la transformación digital y garantizar el funcionamiento eficiente del modelo de administración local de dos niveles, fortaleciendo al mismo tiempo la defensa y la seguridad.

También solicitó a la provincia coordinar con los organismos competentes la elaboración de un proyecto destinado a que el Buró Político emita una resolución sobre el desarrollo de Dong Nai hasta 2035, con visión hacia 2065, además de diseñar una planificación integral para convertirla en una ciudad moderna, verde, inteligente y sostenible.

Por su parte, el secretario del Comité del Partido en Dong Nai, Vu Hong Van, afirmó que la provincia incorporará plenamente las orientaciones del máximo dirigente y trabajará para convertir a Dong Nai en un importante polo de crecimiento nacional y un centro clave de conexión económica e integración internacional.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados ofrecen inciensos para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh, el general Vo Nguyen Giap y la heroína mártir Vo Thi Sau. (Fuente: VNA)

Antes de la reunión, To Lam y la delegación del Comité Central del Partido ofrecieron incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh con motivo del 136 aniversario de su natalicio (19 de mayo de 1890-2026), y rindieron tributo al general Vo Nguyen Giap y a la heroína mártir Vo Thi Sau./.