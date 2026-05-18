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Agencia Vietnamita de Noticias lanza la edición especial “Tecnología y Futuro”

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) lanzó la edición especial “Tecnología y Futuro”, una publicación dedicada a ciencia, innovación, inteligencia artificial y transformación digital para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad de Vietnam.

En la ceremonia (Fuente: VNA)
En la ceremonia (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890) y del Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Vietnam (18 de mayo), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) lanzó oficialmente hoy la edición especial “Tecnología y Futuro”.

La publicación mensual ofrecerá información especializada sobre ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, con el objetivo de proporcionar materiales de referencia integrales al servicio de la dirección y orientación del Partido y la administración estatal.

Durante la ceremonia de lanzamiento, la secretaria del Comité del Partido y directora general de la VNA, Vu Viet Trang, destacó que el Presidente Ho Chi Minh siempre consideró la ciencia y la tecnología como una fuerza impulsora esencial para la construcción y el desarrollo nacional.

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La secretaria del Comité del Partido y directora general de la VNA, Vu Viet Trang, interviene en la ceremonia. (Fuente: VNA)

Siguiendo ese pensamiento, la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político identifica la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares estratégicos para conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo.

Según Vu Viet Trang, el mundo presencia actualmente un rápido avance de la inteligencia artificial (IA), el big data, los semiconductores, la tecnología cuántica, la biotecnología y la economía digital. Estos sectores ya no representan tendencias del futuro, sino factores que determinan directamente la competitividad de cada nación. Por ello, como principal agencia nacional de noticias, la VNA debe continuar proporcionando información estratégica, profunda y de alto valor.

Subrayó que el lanzamiento de la edición especial “Tecnología y Futuro” refleja los esfuerzos de la agencia por innovar en un contexto donde la ciencia, la tecnología y la transformación digital son consideradas motores clave para un desarrollo rápido y sostenible. Asimismo, señaló que esta iniciativa constituye una actividad significativa en homenaje al aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh, reflejando el espíritu de aprendizaje, innovación y compromiso de los trabajadores del sector informativo.

Vu Viet Trang felicitó a la organización partidista del Departamento de Información Internacional por desarrollar y lanzar esta publicación en una ocasión tan especial, y pidió seguir perfeccionando la calidad de sus contenidos de manera científica y rigurosa, en consonancia con la realidad práctica y las necesidades de los responsables de formular políticas.

La edición especial “Tecnología y Futuro” se publicará mensualmente y contará con unas 40 páginas distribuidas en entre tres y cinco capítulos. Sus contenidos se centrarán en presentar el panorama global de la ciencia y la tecnología, así como analizar nuevas tendencias tecnológicas y movimientos estratégicos capaces de influir en el desarrollo de Vietnam.

La publicación también abordará estrategias de desarrollo científico y tecnológico, innovación y transformación digital de diversos países; experiencias en construcción institucional, desarrollo de recursos humanos de alta calidad, infraestructura digital y gestión de datos. Además, incluirá temas relacionados con soberanía, seguridad y protección tecnológica; riesgos asociados a la IA; soluciones para el desarrollo y aplicación eficiente de esta tecnología; y políticas orientadas a atraer empresas hacia la innovación y el desarrollo tecnológico estratégico.

A través de estos contenidos, la edición busca proporcionar a los dirigentes de distintos niveles materiales de referencia integrales sobre las tendencias tecnológicas globales, las experiencias internacionales y el impacto de la tecnología en la vida socioeconómica. De esta manera, contribuirá a mejorar la difusión de la Resolución 57-NQ/TW y a fomentar el espíritu de innovación y transformación digital en toda la sociedad.

El primer número, correspondiente a mayo de 2026, lleva por título “Tendencias globales en el desarrollo y aplicación de la IA” y se divide en tres secciones: el panorama mundial del desarrollo y uso de la inteligencia artificial; los desafíos en su aplicación; y las tendencias futuras de esta tecnología.

La portada de la publicación está impresa a color e incorpora un código QR que enlaza con el portal de la VNA. Además, se prevé su integración con la sección especial “Movimiento Digital”, cuyo lanzamiento está programado para el 101.º aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam, el próximo 21 de junio.

Más que un simple material de referencia, la edición especial “Tecnología y Futuro” aspira a convertirse en un puente de conocimiento que impulse el pensamiento innovador, contribuya a mejorar la productividad laboral y la competitividad nacional, y genere un fuerte impulso hacia la meta de crecimiento económico de dos dígitos en la nueva etapa de desarrollo del país./.

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