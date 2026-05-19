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Premio VinFuture 2026: Red global de socios se multiplica por 14 tras seis temporadas

VinFuture 2026 recibió 1.819 nominaciones y más de 17 mil socios de 117 países para premiar avances científicos con impacto global.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega el premio VinFuture 2025 a los científicos que descubrieron y desarrollaron la vacuna contra el VPH, el 5 de diciembre de 2025, en Hanoi. (Foto: VFT)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega el premio VinFuture 2025 a los científicos que descubrieron y desarrollaron la vacuna contra el VPH, el 5 de diciembre de 2025, en Hanoi. (Foto: VFT)

Hanoi (VNA) - El Consejo del Premio VinFuture anunció el 18 de mayo que, tras el cierre del período de nominaciones para la temporada 2026, el prestigioso galardón internacional de ciencia y tecnología recibió 1.819 candidaturas de todo el mundo, junto con una red de más de 17 mil socios nominadores procedentes de 117 países y territorios.

Las nominaciones de este año abarcan una amplia gama de campos esenciales, entre ellos medicina y atención sanitaria (38,4%), medio ambiente y ciencias de la Tierra (17%), energía, transporte y construcción (15%), alimentación y agricultura (10,6%), así como otras áreas de ciencia y tecnología (19%).

Con 17 mil 154 socios nominadores de 117 países y territorios en los cinco continentes, la magnitud del premio creció alrededor de un 16% en comparación con la temporada 2025 y más de 14 veces respecto a su edición inaugural en 2021. El número de países y territorios representados por los socios nominadores también se ha duplicado casi por completo en los últimos seis años.

Cabe destacar que mil 415 de los socios nominadores de VinFuture 2026 pertenecen al 2% de los investigadores más citados del mundo.

Participando de manera voluntaria, estos socios desempeñan un papel fundamental en la identificación y nominación de logros científicos sobresalientes capaces de generar cambios positivos para miles de millones de personas en todo el mundo. También contribuyen a ampliar la influencia de VinFuture dentro de la comunidad científica internacional y a fomentar la colaboración académica transfronteriza.

La doctora Le Thai Ha, directora ejecutiva de la Fundación VinFuture, afirmó que el crecimiento continuo del número de nominaciones y la expansión de la red de más de 17 mil socios demuestran que cada vez más científicos y organizaciones prestigiosas de todo el mundo eligen acompañar a VinFuture en su misión de descubrir y honrar innovaciones científicas y tecnológicas con beneficios significativos para la humanidad.

Tras la etapa de nominaciones, el consejo de evaluación preliminar comenzará a valorar y seleccionar las obras más destacadas para la ronda final, que se prevé continúe hasta principios de septiembre.

Todas las candidaturas pasarán por un riguroso proceso de evaluación multinivel conforme a estrictos estándares internacionales, con el fin de garantizar los más altos niveles de integridad científica, equidad y transparencia. Los criterios centrales de evaluación incluyen el avance científico y tecnológico, el impacto positivo en la vida humana, así como la escala y sostenibilidad del proyecto.

Muchos galardonados de VinFuture han sido posteriormente reconocidos con prestigiosos premios científicos internacionales como el Premio Nobel, el Premio Reina Isabel de Ingeniería y el Breakthrough Prize, lo que demuestra la capacidad de VinFuture para identificar tempranamente trabajos de valor fundamental para el futuro de la humanidad.

El premio constituye la actividad principal de la Fundación VinFuture, una organización sin fines de lucro cofundada por el multimillonario vietnamita Pham Nhat Vuong y su esposa Pham Thu Huong./.

VNA
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