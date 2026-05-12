Vietnam impulsa IA y transformación digital para nueva etapa

Hanoi (VNA) - La aplicación de la tecnología de inteligencia artificial (IA) y la transformación digital son pasos esenciales para el desarrollo del país en la nueva era, consideraron los participantes en el XI Congreso Nacional del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), período 2026-2031, en desarrollo en Hanoi.



Reunir los recursos de la nación para una nueva era



El Venerable Thich Tam Hai, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Budismo de Vietnam, declaró que la religión, incluido el budismo, es una parte integral del país; por lo tanto, participará activamente en la movilización de los recursos del país para la nueva era, la del ascenso del pueblo.



La aplicación de la tecnología digital en la gestión, el liderazgo y la conexión de diversos sectores, especialmente de grandes comunidades como el Frente de la Patria de Vietnam, es inevitable, reiteró.



La religión también participará, pues no hacerlo implicaría mantenerse al margen y aislarse de la comunidad, apuntó. En la Asociación de Budismo de Vietnam, la concienciación sobre la aplicación de la transformación digital a la administración se ha implementado desde hace muchos años y se impulsará con mayor fuerza en el futuro, señaló.



Con los objetivos establecidos por el Congreso, el Venerable Thich Tam Hai manifestó su confianza en que los cambios positivos que se deriven del mismo aportarán importantes recursos a la sociedad y al país, en consonancia con las aspiraciones y los sueños compartidos de todo el pueblo, incluida la comunidad religiosa, que consisten en ver el desarrollo del país y a su gente vivir en paz y felicidad.



Los programas de acción presentados por el Frente de la Patria de Vietnam en este Congreso generarán un nuevo ambiente y movilizarán los recursos de toda la población para el desarrollo del país en la próxima fase, remarcó.



Por su parte, Nguyen Van Dung, presidente del FPV de la Zona Especial de Con Dao, Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que se espera que este acontecimiento se centre en debatir los contenidos recogidos en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, con un espíritu de unidad, creatividad, concentración y esfuerzo para llevar al país a una nueva era de desarrollo.



En cuanto a la implementación de la iniciativa Frente Digital, comentó que la Zona Especial se está centrando en desplegar el "Movimiento de Alfabetización Digital" en todas las áreas residenciales.



Fomentar la confianza pública en el FPV



Huynh Tan Dat, miembro del Comité Central del FPV décimo mandato; miembro de la Unión de la Juventud de Vietnam; presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, expresó su deseo de escuchar en este evento la orientación y las directrices del Partido, el Estado y el Frente de la Patria para la comunidad de residentes connacionales en el extranjero, para que puedan determinar sus principios rectores en la realización de actividades comunitarias, así como en sus estudios, investigaciones científicas y contribuciones prácticas al país de origen.



Sugirió que con su papel como sede común de la gran unidad nacional, el FPV debería establecer canales de comunicación con asociaciones y organizaciones, especialmente con grupos de jóvenes y estudiantes vietnamitas en el extranjero, para presentar peticiones, "pedidos" e instrucciones a ellos para que hagan contribuciones prácticas a la tierra natal, evitando la puesta en marcha de movimientos juveniles y estudiantiles que sean meramente superficiales y carezcan de resultados concretos.



Kieu My, miembro del Comité Central del FPV y director del Instituto de Tecnología de Inteligencia Artificial y de Transformación Digital, señaló que el Frente ha dado recientemente pasos positivos e introducido innovaciones en muchos aspectos, especialmente en la creación de una aplicación que sirve como canal para recopilar información y escuchar sugerencias y comentarios de las personas.



La aplicación de la inteligencia artificial (IA) para escuchar la opinión pública y comprender el sentir social es un paso acertado dado por el Frente de la Patria de Vietnam, y debería adoptarse y promoverse ampliamente.



Con el fin de atraer a intelectuales y expertos a participar en la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la innovación, Kieu Ky recomendó que el FPV podría establecer equipos de asesoramiento y apoyo; promover más ampliamente el asunto para que más personas estén al tanto; y utilizar IA para sintetizar estadísticas y responder de manera más rápida y precisa a las opiniones de la gente, entre otros./.





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