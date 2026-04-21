Vietnam desarrolla infraestructura digital para adaptarse a la era de IA

Hanoi (VNA)- Ante el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial (IA), las empresas no solo necesitan adaptarse a las nuevas tendencias, sino también construir capacidades operativas de infraestructura digital que acompañen la innovación tecnológica.



Este fue el enfoque central de la Cumbre de Centros de Datos e Infraestructura en la Nube 2026 (DCCI Summit 2026), organizada por Viettel IDC el 20 de abril en Hanoi.



Con el tema “Infraestructura sostenible para el crecimiento digital global”, la cumbre ofreció perspectivas prácticas y hojas de ruta concretas, ayudando a las empresas a reducir la brecha entre la velocidad de desarrollo tecnológico y la capacidad de respuesta de la infraestructura en la era de la IA.



El 2026 marca un hito importante para la industria de centros de datos y computación en la nube. El rápido avance de la IA, el big data y las arquitecturas multi-nube plantea nuevos requerimientos de capacidad de cómputo, almacenamiento de alta velocidad, redes de gran ancho de banda y escalabilidad en tiempo real.



Esto conlleva desafíos significativos en consumo eléctrico, refrigeración, arquitectura de sistemas y gestión operativa.



Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el consumo eléctrico de los centros de datos globales alcanzó aproximadamente 415 TWh en 2024, y podría casi duplicarse para 2030.



Durante la cumbre, el director ejecutivo de Viettel IDC, Le Ba Tan, destacó que la IA ya no es una tecnología aislada, sino que está redefiniendo la infraestructura digital global.



Actualmente, existen alrededor de 11.000 centros de datos en el mundo, de los cuales los Centros de Datos de IA representan menos del 1%, pero consumen hasta el 25% de la energía total del sistema.



Si un centro de datos tradicional opera a 20-30 kW por rack, en el caso de la IA este valor puede alcanzar 100 kW o incluso superar los 200 kW. Por ello, los nuevos centros de datos no solo deben ampliarse en escala, sino también rediseñarse para soportar cargas de cómputo mucho mayores.



Según datos presentados en la cumbre, se estima que el mercado global de centros de datos alcanzará 627,4 mil millones de USD en 2030, mientras que la región Asia-Pacífico representará 174,8 mil millones de USD. Vietnam se encuentra entre los mercados de crecimiento más rápido, con aproximadamente un 14,2%.



Asimismo, se proyecta que el mercado de computación en la nube en Vietnam alcance 1,5 mil millones de USD en 2030. Si antes la nube ayudaba principalmente a las empresas a expandir recursos de manera flexible, hoy también debe cumplir con requisitos de localización de datos, control de sistemas, seguridad, cumplimiento normativo y optimización de costos a largo plazo.



Expertos señalan que el factor decisivo no radica en la tecnología en sí, sino en la capacidad de implementación real, desde la plataforma de datos y el modelo operativo hasta la rapidez en la toma de decisiones empresariales.



Actualmente, Vietnam ocupa el puesto 45 a nivel mundial en preparación para la IA, pero el sexto lugar en confianza y aceptación de esta tecnología. Esto indica que el país cuenta con ventajas en confianza social y receptividad tecnológica, aunque el mayor desafío sigue siendo la capacidad de ejecución.



Las sesiones de la DCCI Summit 2026 se centraron en construir infraestructura lista para la IA, desarrollar Multi-Cloud y Hybrid Cloud, optimizar energía, seguridad, cumplimiento y resiliencia del sistema.



También se compartieron numerosos modelos de aplicación de IA en finanzas, manufactura, comercio electrónico y operaciones de TI, ofreciendo a las empresas una visión más clara de cómo implementar la IA de manera efectiva y sostenible./.

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