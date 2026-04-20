Vietnam impulsa avances en implementación de tecnologías y productos estratégicos

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, presidió hoy una reunión sobre la implementación de la lista de tecnologías estratégicas y productos tecnológicos estratégicos, con el objetivo de concretar las directrices del Partido y el Estado, así como la Decisión No. 1131/QD-TTg del Primer Ministro, emitida el 12 de junio de 2025.

La elaboración de esta lista constituye una base para implementar la Ley de Alta Tecnología revisada, así como para diseñar programas de desarrollo tecnológico estratégico y establecer mecanismos y políticas de apoyo a organizaciones y empresas participantes.

Según el informe presentado, la identificación de tecnologías estratégicas se fundamenta en tres factores principales: las necesidades de desarrollo y mejora de la competitividad económica; las ventajas y potencialidades de las industrias nacionales; y la capacidad de formar cadenas de valor y mercados para los productos tecnológicos.

La lista se orienta en dos grupos: tecnologías ya consolidadas en el mercado con impacto directo en sectores como agricultura, procesamiento industrial, textil y energía; y tecnologías emergentes que impulsan nuevos motores de crecimiento y garantizan la autonomía en seguridad y defensa, como la tecnología cuántica, misiles, pequeños reactores nucleares, satélites pequeños y vehículos aéreos no tripulados.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con otros organismos, ha elaborado una lista que abarca sectores clave como tecnología digital, biomedicina, nuevos materiales, energía y automatización, sirviendo de base para priorizar recursos de inversión, investigación y desarrollo.

Diversos ministerios y sectores han comenzado a implementar tareas vinculadas a necesidades prácticas, contribuyendo a la transformación digital y la mejora de la gestión. Entre los resultados iniciales destacan el desarrollo de asistentes virtuales especializados, mapas digitales de zonas de materias primas y sistemas de trazabilidad agrícola basados en tecnología blockchain.

En cuanto a capacidades tecnológicas, universidades e institutos de investigación han establecido centros en áreas como inteligencia artificial, semiconductores y nuevas energías. La tasa de localización en algunos productos ha alcanzado resultados positivos, como cerca del 50% en robots industriales y casi el 80% en sistemas de visión artificial e inteligencia artificial.

Empresas nacionales han comenzado a dominar tecnologías clave y desarrollar productos estratégicos. Algunos logros incluyen más del 50% de localización en cámaras de inteligencia artificial y sistemas de vigilancia, alrededor del 85% en tecnologías centrales de redes 5G y cerca del 70% en dispositivos aéreos no tripulados, junto con avances en robots autónomos, procesamiento del lenguaje natural e infraestructura digital.

Al concluir la reunión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung subrayó que las tecnologías y productos estratégicos desempeñan un papel clave como motor del crecimiento socioeconómico en la nueva etapa. Instó a acelerar la revisión y ajuste de la lista para garantizar su viabilidad y aplicación inmediata tras su aprobación, concentrando recursos en sectores prioritarios y evitando inversiones dispersas.

Asimismo, el subjefe de Gobierno pidió a los ministerios y sectores completar con urgencia la lista para su presentación a las autoridades competentes, además de implementar soluciones en materia financiera, desarrollo de recursos humanos y perfeccionamiento de políticas. Está previsto que en abril de 2026 se establezca un grupo de trabajo interministerial, se emita la lista oficial y se desplieguen de inmediato las tareas y propuestas presupuestarias correspondientes./.