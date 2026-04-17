Vietnam impulsa ciberseguridad y digitalización de pymes

Hanoi (VNA) El Gobierno vietnamita emitió recientemente la Decisión n.º 433/QD-TTg, de fecha 16 de marzo de 2026, por la que aprueba el Plan de Transformación Digital para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en el período 2026-2030.



En consecuencia, la Decisión tiene como objetivo apoyar al menos a 500 mil PYMEs, de las cuales 300 mil aplicarán tecnología digital, plataformas digitales e inteligencia artificial.



Se trata de un paso estratégico para ampliar la transformación digital, pero también pone de relieve la necesidad urgente de garantizar la ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresa, que tienen limites en términos de recursos, personal tecnológico y capacidades de defensa digital.



Desafíos fundamentales en materia de ciberseguridad



Según datos del Ministerio de Finanzas, las PYMES representan aproximadamente entre el 97% y el 98% del total de las empresas en el país; entre ellas, alrededor de 1,1 millones estaban activas hasta finales de 2025.



La Resolución 68-NQ/TW del Buró Político, de fecha 4 de mayo de 2025, sobre el desarrollo de la economía privada, evalúa que, con más de 940.000 empresas y más de cinco millones de hogares de negocios en funcionamiento, las PYMES contribuyen aproximadamente con el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), más del 30% de los ingresos presupuestarios totales y emplean a cerca del 82% de la fuerza laboral total de la economía.



Esto no es solo un pilar económico, sino también una fuerza decisiva para la estabilidad del empleo, la innovación y el dinamismo en la economía digital.



Sin embargo, en el proceso de transformación digital nacional, las PYMES son particularmente vulnerables a los riesgos de ciberseguridad. Según un informe de la Asociación Nacional de Ciberseguridad (ANC), en 2025 se prevé un aumento alarmante de los ciberataques en Vietnam.



En concreto, los sistemas de información a lo largo del país sufrieron aproximadamente 552.000 ataques, que afectaron a más del 52,3% de las agencias, organizaciones y empresas.



Según Vu Duy Hien, subsecretario general y jefe de oficina de la ANC, para las pequeñas y medianas empresas, un incidente de fraude, una fuga de datos, un ataque de malware o la suplantación de identidad de marca no es solo un problema técnico, sino que puede afectar directamente la reputación, los clientes y la supervivencia de ellas.



Esas entidades deben llegar a un consenso sobre el hecho de que la ciberseguridad no está separada de la transformación digital, sino que es una condición fundamental para una transformación digital eficaz y sostenible.



De acuerdo con los expertos, la concienciación y la orientación estratégica de las pequeñas y medianas empresas han mejorado significativamente, como lo demuestra su creciente comprensión de la importancia de la transformación digital.



Sin embargo, persisten importantes obstáculos, como las limitaciones en financiación, tecnología, recursos humanos, ecosistemas de apoyo y la brecha entre la formulación de políticas y su implementación.



Un ecosistema digital seguro para pequeñas y medianas empresas



Garantizar la seguridad digital no es solo una tarea para proteger la seguridad nacional, sino también un útil mecanismo de defensa que ayuda a la comunidad empresarial y a la sociedad a avanzar con mayor fuerza en el ámbito digital.



La seguridad digital para las PYMES requiere una estrecha coordinación entre el Estado, las organizaciones socioprofesionales, los organismos especializados, las empresas tecnológicas, la prensa y la propia comunidad empresarial.



Para alcanzar estos objetivos, la ANC, en coordinación con las unidades pertinentes, lanzó la Iniciativa de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, marcando un nuevo paso para conectar a las agencias de gestión, las asociaciones profesionales, los medios de comunicación y los socios nacionales e internacionales para acompañar a las empresas en la construcción de un entorno digital seguro, fiable y responsable.



La Asociación Nacional de Ciberseguridad concreta su papel a través de tres compromisos de acción clave, sobre todo conectar recursos; minimizar el aislamiento de las pequeñas y medianas empresas; difundir conocimientos prácticos y políticas, convertir la experiencia en fortaleza; y apoyar la implementación y la respuesta rápida ante incidentes, enfatizó Vu Duy Hien.



Asimismo, seguirá desempeñando su papel como puente de conexión, contribuyendo a la creación de un entorno en el que las empresas no solo reciban apoyo, sino que también compartan conocimientos, adviertan sobre los riesgos, mejoren su resiliencia y logren un desarrollo sostenible en el espacio digital, puntualizó./.

VNA