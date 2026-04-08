Vietnam emite estrategia nacional de emprendimientos innovadores

Hanoi (VNA)- El Gobierno de Vietnam emitió recientemente la Resolución No. 86/NQ-CP que aprueba la Estrategia Nacional de Emprendimientos Innovadores, con el objetivo de impulsar una ola de iniciativas basadas en la ciencia, la tecnología y la transformación digital en toda la sociedad.



La estrategia tiene como objetivo convertir el emprendimiento innovador en un motor clave para el crecimiento socioeconómico, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la industrialización, modernización y fortalecer la capacidad de autonomía del país. Además, busca posicionar a Vietnam entre los países líderes de la región en términos de emprendimiento.





Da Nang impusa el apoyo al emprendimiento. (Foto: VNA)

Para 2030, Vietnam se ha fijado el objetivo de contar con aproximadamente 5 millones de emprendedores, de los cuales al menos 10.000 serán empresas.



Todas las instituciones de educación superior y formación profesional integrarán contenidos relacionados con la innovación y el emprendimiento en sus programas educativos; el 100% de los trámites esenciales de registro de empresas se realizarán en un entorno digital.



Asimismo, se espera que el 60% de los emprendedores utilicen plataformas digitales, y el 40% empleen plataformas digitales compartidas; además, se formarán al menos 300 espacios, centros y polos de innovación en todo el país.



La estrategia también busca mejorar la posición internacional del país, con el objetivo de que el índice global de innovación (GII) de Vietnam se encuentre entre los 40 primeros países, y que el ecosistema de emprendimiento creativo esté dentro de los 45 mejores del mundo.



Además, se espera formar al menos 5 empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares, y que el mercado de capital de inversión de riesgo alcance los 1,5 mil millones de dólares.



Con una visión a largo plazo hasta 2045, Vietnam aspira a estar entre los 30 primeros países a nivel global en cuanto a innovación y emprendimiento creativo; logrando una proporción de 10 emprendedores por cada 100 habitantes, 35 personas con una empresa por cada 100 habitantes y alrededor de 5.000 personas con una empresa creativa.



Además, se prevé que haya al menos 100 empresas emergentes valoradas en más de 100 millones de dólares, y que el mercado de inversión de riesgo alcance los 10 mil millones de USD.



Para alcanzar estos objetivos, la estrategia establece 8 áreas clave de tareas y soluciones. Entre ellas, se destaca la importancia de aumentar la conciencia pública y construir una cultura de emprendimiento en toda la sociedad; el desarrollo de infraestructura, espacios y polos de innovación; y la mejora del marco legal para facilitar el emprendimiento, incluida la creación de mecanismos especiales para la quiebra y la reactivación empresarial.



Adicionalmente, la estrategia propone el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados mediante la formación en STEM, la creación de modelos de “universidades de emprendimiento”, y la formación de emprendedores tecnológicos; apoyar el ecosistema emprendedor desde la incubación, aceleración hasta el acceso a financiación; impulsar el mercado de capitales y la inversión de riesgo con mecanismos flexibles.



La estrategia también subraya la importancia de fortalecer la integración internacional, atraer recursos y conectar redes de emprendimiento a nivel global; al mismo tiempo que se mejora la infraestructura y las políticas para el desarrollo del país digital, incluyendo políticas piloto sobre visados, trabajo y atracción de expertos internacionales./.