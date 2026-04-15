Bancos vietnamitas aceleran digitalización y refuerzan el escudo contra el fraude

Hanoi (VNA)- En el contexto de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, que plantea una necesidad urgente de renovación integral, el sector financiero-bancario está acelerando su digitalización con resultados iniciales notables.



Cientos de millones de registros de clientes han sido depurados; cerca de 155 millones han sido verificados mediante biometría, y millones de transacciones de riesgo han sido alertadas oportunamente, lo que demuestra que el esfuerzo de digitalización no solo se centra en la velocidad, sino que también apunta a mejorar la transparencia y la seguridad de todo el sistema.



Aceleración de la transformación



Según Le Hoang Chinh Quang, director del Departamento de Tecnología de la Información del Banco Estatal de Vietnam (BEV), el sector bancario ha implementado activamente las tareas establecidas en la Decisión No. 06/QĐ-TTg del Primer Ministro, que aprueba el Proyecto de desarrollo de aplicaciones de datos de población, identificación y autenticación electrónica al servicio de la transformación digital nacional en el período 2022-2025, con visión hacia 2030 (Proyecto 06).



En particular, se ha priorizado la explotación de la base de datos nacional sobre población, el sistema de identificación y autenticación electrónica (VNeID) y la tarjeta de identidad ciudadana con chip para depurar la base de datos de clientes y garantizar una identificación precisa de los usuarios de servicios. Para ello, el BEV ha coordinado con el Ministerio de Seguridad Pública la elaboración del Plan No. 01/KHPH-BCA-NHNN del 24 de abril de 2023.



Los resultados muestran una escala muy amplia. El Departamento de Prevención del Lavado de Dinero ha depurado 154 millones de cuentas y 36 millones de expedientes de clientes. El Centro Nacional de Información Crediticia de Vietnam ha cotejado unos 57 millones de registros, depurando cerca de 44,5 millones. En las instituciones de crédito y entidades intermediarias de pago, cerca de 155 millones de perfiles han sido verificados biométricamente, contribuyendo a eliminar cuentas no auténticas y a mejorar la fiabilidad de los datos.



Asimismo, 57 instituciones de crédito y 39 intermediarios de pago han implementado el uso de la tarjeta de identidad con chip a través de aplicaciones móviles; 63 instituciones lo han aplicado mediante dispositivos en ventanilla; y 32 instituciones de crédito junto con 15 intermediarios están desplegando la aplicación VNeID, de los cuales 21 ya la han implementado oficialmente. De esta manera, se va configurando gradualmente un ecosistema bancario digital basado en datos estandarizados y una identificación precisa.



En relación con la transformación digital, el vicegobernador Pham Thanh Ha señaló que la infraestructura para este proceso ha sido constantemente priorizada en términos de inversión, modernización y desarrollo. El sistema de pagos electrónicos interbancarios opera de forma fluida, segura y eficiente.



El sistema de conmutación financiera y compensación electrónica, operado por la Empresa de Pagos Nacionales (Napas), continúa ampliando la integración y conexión de productos, servicios y plataformas con otros sectores para ofrecer servicios públicos a través del Portal Nacional de Servicios Públicos, especialmente en salud, educación y transporte. La red de cajeros automáticos (ATM) y terminales de punto de venta (POS) cubre la mayoría de las localidades del país.



Recientemente, Vietnam ha completado la conexión de su sistema de pagos minoristas transfronterizos mediante códigos QR con Tailandia, Camboya, Laos y China, y está avanzando en la conexión con otros países. Este ecosistema digital diverso ofrece múltiples beneficios atractivos para los usuarios.



Hasta la fecha, la mayoría de los servicios bancarios básicos ya se realizan a través de canales digitales, y muchos bancos alcanzan más del 95% de sus transacciones por estas vías. Los pagos sin efectivo continúan expandiéndose, contribuyendo positivamente al desarrollo de la economía digital, la sociedad digital y el Gobierno digital.



Proactividad en la prevención del fraude tecnológico



Paralelamente al proceso de digitalización, la exigencia de garantizar la seguridad en las actividades de pago se vuelve cada vez más urgente, especialmente ante el aumento y la sofisticación de los delitos tecnológicos.



Le Van Tuyen, subdirector del Departamento de Pagos del BEV, indicó que las autoridades están implementando de manera integral múltiples soluciones, desde el perfeccionamiento del marco jurídico hasta el fortalecimiento de la supervisión y la aplicación de tecnologías en la prevención del fraude.



Las nuevas regulaciones han endurecido los requisitos de identificación del titular real, imponiendo la autenticación biométrica para diversas transacciones en línea, al tiempo que refuerzan las sanciones contra el uso indebido de cuentas de pago con fines ilegales.



Además, el BEV intensifica la coordinación con ministerios y sectores, en particular con el Ministerio de Seguridad Pública, para conectar datos de población y cotejar información de suscriptores móviles con cuentas bancarias, con el fin de evitar la suplantación de identidad y el uso de documentos falsos para actividades ilícitas.



Otro aspecto destacado es la puesta en funcionamiento del Sistema de Información para la Gestión, Supervisión y Prevención de Riesgos de Fraude en las Actividades de Pago (SIMO). Este sistema permite a las entidades participantes reportar cuentas sospechosas y compartir información entre ellas.



Sobre la base de esta fuente de datos centralizada, las instituciones de crédito pueden tomar decisiones inmediatas para bloquear transacciones o exigir autenticación adicional antes de realizar operaciones en línea, contribuyendo así a reducir el fraude y proteger las cuentas de los clientes.



Hasta el 12 de abril de 2026, según informes de las entidades usuarias del sistema SIMO, más de 3,7 millones de clientes han recibido alertas, de los cuales más de 1,2 millones han suspendido o cancelado transacciones tras recibirlas.



Estos resultados iniciales evidencian que el sector financiero-bancario está sentando progresivamente una base digital sólida, en línea con el espíritu de la Resolución 57-NQ/TW. No obstante, el camino por delante aún requiere mayores esfuerzos, desde la mejora del marco institucional y la modernización de la infraestructura hasta el desarrollo de recursos humanos de alta calidad./.

VNA