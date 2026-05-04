Vietnam continúa con reducción de trámites administrativos y condiciones comerciales

Hanoi (VNA)- La Oficina Gubernamental de Vietnam emitió el Documento No. 3905/VPCP-CDS sobre la continuidad de la revisión, reducción y simplificación de los procedimientos administrativos y las condiciones comerciales.



El documento, enviado a los Ministros de Seguridad Pública, de Industria y Comercio, de Agricultura y Medio Ambiente, de Construcción y de Justicia, especifica que, el 29 de abril de 2026, el Gobierno promulgó 8 resoluciones sobre la reducción, descentralización y simplificación de trámites administrativos y condiciones comerciales bajo la gestión de 14 ministerios y agencias de nivel ministerial.



El Primer Ministro reconoce y valora positivamente a los ministerios y sectores que han revisado y asesorado activamente en la promulgación de las resoluciones dentro de los plazos previstos; asimismo, destaca la colaboración activa de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) durante el proceso de elaboración de dichos documentos.



La medida busca seguir reduciendo drásticamente los trámites administrativos y crear condiciones favorables para los pobladores y las empresas —especialmente en cuatro áreas: prevención y extinción de incendios; establecimiento y operación de parques y clústeres industriales; evaluación de impacto ambiental; y concesión de licencias de construcción— para contribuir al objetivo de crecimiento de "dos dígitos".



Con ese motivo, el Primer Ministro exhorta a los Ministros de Seguridad Pública, de Industria y Comercio, de Agricultura y Medio Ambiente, y de Construcción a instruir a sus unidades pertinentes para que revisen y estudien con urgencia y de manera integral las regulaciones y trámites en las cuatro áreas mencionadas. Deberán informar al jefe del Gobierno antes del 10 de mayo de 2026 sobre la implementación de las normativas y los resultados de las reducciones realizadas hasta la fecha, así como proponer planes para continuar con la simplificación y enviar dicha información al Ministerio de Justicia para su síntesis y evaluación independiente.



El Ministro de Justicia presidirá y dirigirá a las unidades pertinentes para que, basándose en los informes de los ministerios, evalúen y propongan planes de reducción y simplificación de trámites administrativos, informando al Primer Ministro antes del 12 de mayo de 2026./.

VNA