Vietnam refuerza sistema digital de trámites administrativos

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó el Decreto Oficial n.º 33/CD-TTg, fechado el 23 de abril de 2026, que regula la implementación de procedimientos administrativos y servicios públicos en línea interconectados, sincronizados, eficientes y continuos.



El documento indica que de conformidad con las directrices del Comité Directivo Central de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital y del Gobierno en relación con la prestación de servicios públicos en línea bajo la jurisdicción de los niveles provinciales y comunales en un modelo centralizado e integrado en el Portal Nacional de Servicios Públicos, hasta el 22 de abril de 2026, 13 de los 17 Ministerios y agencias de nivel ministerial han completado la construcción, la capacitación y el despliegue del sistema de información y resolución de procedimientos administrativos a nivel ministerial mediante un modelo centralizado.



Sin embargo, la implementación del sistema centralizado de información de procedimientos administrativos a nivel ministerial aún presenta algunas limitaciones y deficiencias, que afectan el desempeño de los procedimientos administrativos y la prestación de servicios públicos en línea a nivel provincial y comunal para ciudadanos y empresas.



Eliminar las dificultades y los obstáculos existentes



El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, revisará y evaluará la hoja de ruta, el cronograma y las soluciones viables para la implementación de la arquitectura del Sistema de Información para la resolución de procedimientos administrativos a nivel ministerial y provincial en la realización de procedimientos administrativos, con el fin de ajustar los contenidos de la Carta Oficial N.° 5721/BKHCN-CĐSQG de fecha 17 de octubre de 2025 y la Carta Oficial N.° 7753/BKHCN-CĐSQG de fecha 17 de diciembre de 2025, e informar al Primer Ministro antes del 15 de mayo de 2026.



Además, continúa recopilando información sobre la implementación y la resolución de las dificultades y obstáculos que enfrentan los Ministerios, ramas y localidades en el proceso de despliegue del mencionado sistema, con el fin de brindar apoyo oportuno o informar al Comité Directivo Central de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital, al Gobierno y al Primer Ministro según sus competencias.



Simultáneamente, resulta necesario presentar urgentemente al Gobierno, para su promulgación, un Decreto que detalle ciertas disposiciones y medidas para la aplicación de la Ley de Transformación Digital y documentos de orientación, especialmente los reglamentos relativos a la prestación de servicios públicos integrales en línea, así como las funciones y características técnicas del Sistema de Información y Resolución de Procedimientos Administrativos. Esto deberá estar finalizado en junio de 2026.



Mientras el Ministerio de Seguridad Pública trabaja con urgencia para completar el Portal Nacional de Servicios Públicos y el Sistema de Coordinación y Resolución de Procedimientos Administrativos, y para ponerlos en funcionamiento oficialmente y garantizar un funcionamiento estable y sin problemas para abril de 2026.



También presentará al Primer Ministro, para su promulgación, el Reglamento sobre la gestión, el funcionamiento y la explotación del Portal Nacional de Servicios Públicos, que deberá estar finalizado antes del 15 de mayo de 2026, entre otros.



Completar la construcción de bases de datos nacionales



El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Seguridad Pública, revisará, recopilará y evaluará las dificultades y los obstáculos para la implementación de los procedimientos administrativos a nivel local bajo los mecanismos de ventanilla única e interconectado, especialmente mediante el uso del modelo de sistema centralizado de resolución de procedimientos administrativos a nivel ministerial. Se presentará un informe al Primer Ministro antes del 10 de mayo de 2026.



Las partes concernientes, basándose en la hoja de ruta guiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, deben revisar y abordar con urgencia las deficiencias del sistema centralizado de información para el manejo de procedimientos administrativos de sus respectivos Ministerios y agencias.



Asimismo, buscan completar la construcción de bases de datos nacionales según lo estipulado en el Decreto N° 278/2025/ND-CP para servir a la simplificación de los procedimientos administrativos y los componentes de las aplicaciones basadas en datos.



Responsabilidades de los Comités Populares de las provincias y ciudades



Los Comités Populares de las provincias y ciudades, en coordinación con los Ministerios y agencias a nivel ministerial, establecerán procesos y delegarán autoridad para la gestión de los trámites administrativos en el sistema centralizado, garantizando el cumplimiento de la normativa y completando la puesta en marcha de los servicios públicos en línea según la hoja de ruta.



Asimismo, deben implementar eficazmente procedimientos administrativos descentralizados a través de un mecanismo de ventanilla única e interconectado, garantizando la aceptación independientemente de los límites administrativos dentro de la provincia, creando condiciones favorables y mejorando la calidad del servicio para los ciudadanos y las empresas./.