Repatriarán restos de 22 soldados vietnamitas caídos en Camboya

Phnom Penh (VNA)- Los restos de 22 soldados y expertos voluntarios vietnamitas que perdieron la vida en Camboya durante la guerra serán repatriados tras la coordinación entre las autoridades de la provincia vietnamita de Dak Lak y la provincia camboyana de Mondulkiri.



El acuerdo se alcanzó durante las conversaciones celebradas los días 22 y 23 de abril en la ciudad de Senmonorom, provincia de Mondulkiri, entre el Comité Directivo 515 de Dak Lak y el Comité Especial de Tareas de Mondulkiri. Los restos fueron recuperados durante la estación seca de 2025-2026.



En la reunión, ambas partes destacaron que las labores de búsqueda y repatriación se han llevado a cabo de conformidad con los acuerdos firmados, con una estrecha coordinación en el intercambio de información y la gestión de los asuntos relacionados.



Durante los últimos cinco meses, el Equipo K51, bajo el mando militar de Dak Lak, realizó operaciones de búsqueda y recuperación en Mondulkiri a pesar de las duras condiciones climáticas y el terreno difícil.



Con el firme apoyo de las autoridades locales y los residentes, incluyendo información y asistencia logística, el equipo recuperó 22 conjuntos de restos humanos, aunque aún no se han determinado sus identidades.



Representantes de la provincia de Mondulkiri expresaron su profundo agradecimiento por los sacrificios realizados por los soldados y expertos voluntarios vietnamitas durante la guerra, y reafirmaron su apoyo continuo para facilitar las labores de búsqueda y recuperación.



El vicepresidente del Comité Popular de Dak Lak, Dao My, declaró que los resultados positivos se lograron gracias a la eficaz coordinación y el apoyo práctico de las autoridades, las fuerzas armadas y la población de Mondulkiri. El Equipo K51 también ha fortalecido los lazos con las comunidades locales durante el cumplimiento de su misión.



Ambas partes acordaron organizar una ceremonia conmemorativa, la entrega y repatriación de los restos a la provincia de Dak Lak, prevista para el 27 de mayo de 2026, de acuerdo con las costumbres y prácticas camboyanas, y continuar la cooperación en el futuro./.

VNA