Inauguran en Ciudad Ho Chi Minh exposición fotográfica sobre belleza e historia de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Una exposición fotográfica titulada “Vietnam, una franja de tierra continua”, junto con la muestra “Ciudad Ho Chi Minh, eco eterno de la victoria”, fue inaugurada hoy en la calle peatonal Nguyen Hue, en el centro de Ciudad Ho Chi Minh.



El evento, organizado por la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en coordinación con el Comité partidista de la ciudad, se extenderá hasta el 12 de mayo.



La actividad forma parte de las celebraciones por el 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975), el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890) y el 115.º aniversario de su partida física (5 de junio de 1911).



La exposición “Vietnam, una franja de tierra continua” reúne 153 obras fotográficas destacadas, seleccionadas de concursos nacionales celebrados en el período 2020-2025. Las imágenes reflejan la diversidad paisajística y cultural del país, desde zonas montañosas fronterizas hasta llanuras y áreas marítimas e insulares.



De acuerdo con los organizadores, la muestra constituye una actividad cultural y política significativa en el contexto de una nueva etapa de desarrollo nacional, contribuyendo a reforzar la labor de comunicación exterior y a promover la imagen de un Vietnam pacífico, dinámico y en crecimiento ante la comunidad internacional.



Por su parte, la exposición “Ciudad Ho Chi Minh, eco eterno de la victoria” presenta 100 fotografías a color y en blanco y negro sobre la lucha del pueblo vietnamita durante la guerra de resistencia, así como los logros alcanzados en el proceso de construcción y desarrollo del país.



Las imágenes también destacan el dinamismo y la creatividad de Ciudad Ho Chi Minh en su camino hacia convertirse en un centro moderno de innovación e integración internacional.



En el marco de esta iniciativa, la ciudad organiza además otras exposiciones temáticas en distintas ubicaciones, con el objetivo de resaltar momentos históricos y el papel de la clase trabajadora en el desarrollo nacional.



Según autoridades locales, las muestras no solo tienen valor artístico, sino que también buscan fortalecer la conciencia histórica, fomentar el patriotismo y acercar al público, especialmente a los jóvenes, a los valores de la paz y el desarrollo sostenible./.

VNA