Sociedad

Arrestan a un hombre por abusar de libertades democráticas para atentar contra el Estado

La policía de la provincia vietnamita de Vinh Long arrestó y registró el domicilio de un hombre local por “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, conforme a lo estipulado en el apartado 2 del artículo 331 del Código Penal de 2015 (enmendado en 2017).

La policía de la provincia vietnamita de Vinh Long arresta y registra el domicilio de Thach Chanh Tra. (Fuente: Policía de Vinh Long)
La policía de la provincia vietnamita de Vinh Long arresta y registra el domicilio de Thach Chanh Tra. (Fuente: Policía de Vinh Long)

Vinh Long, Vietnam (VNA) – La policía de la provincia vietnamita de Vinh Long arrestó y registró el domicilio de un hombre local por “abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, conforme a lo estipulado en el apartado 2 del artículo 331 del Código Penal de 2015 (enmendado en 2017).

Thach Chanh Tra, de 54 años, residente en la aldea de Chong Bat, comuna de Long Hiep, utilizó reiteradamente las redes sociales para publicar, compartir y transmitir en directo contenidos con información falsa.

También fue acusado de participar en debates en línea que distorsionaban las directrices del Partido y las leyes del Estado, además de difamar e insultar la reputación de organizaciones locales, organismos estatales, individuos y la solidaridad religiosa.

A pesar de haber recibido reiteradas medidas educativas y advertencias por parte de organizaciones de masas locales, Chanh Tra no mostró signos de rectificación. Por el contrario, adoptó una actitud extremista y desafió abiertamente a las autoridades, afectando la seguridad pública, el orden y la seguridad social en la comuna de Long Hiep y en la provincia de Vinh Long en general.

Por ello, la policía inició un proceso penal y ordenó su detención preventiva para continuar la investigación conforme a la ley./.

VNA
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