Vietnam perfecciona modelo de gobierno local de dos niveles

Hanoi (VNA) El Ministerio del Interior de Vietnam trabaja en cinco grupos de soluciones para superar las dificultades en la operación del modelo de gobierno local de dos niveles y mejorar su eficacia, informó Nguyen Thi Tu Thanh, subdirectora del Departamento de Asuntos del Gobierno Local, durante una rueda de prensa.



Tu Thanh precisó que la entidad continuará mejorando el marco institucional, especialmente las normas sobre descentralización y delegación de competencias, estructura organizativa y tareas relativas al personal, y trabajará para elevar la eficiencia de la administración estatal.



También perfeccionará la calidad del equipo de funcionarios y trabajadores, particularmente a nivel local y reasignará a los cuadros a nivel comunal de manera que se ajusten mejor a las exigencias del modelo de gobierno local de dos niveles, comunicó.



Hizo hincapié en la importancia de promover la reforma de los procedimientos administrativos, mejorar la infraestructura digital y los datos, garantizar una conectividad más sincronizada, unificada y estable entre los niveles central y local, superar los errores técnicos y aumentar la capacidad de prestar servicios sustantivos a los ciudadanos y las empresas.



Asimismo, resulta necesario continuar manejando eficazmente los bienes públicos y los edificios de oficinas sobrantes, adaptándolos a las necesidades reales de la localidad, evitando el despilfarro y mejorando las condiciones laborales a nivel comunal, detalló.



Además, abordó el aumento de la labor de seguimiento, supervisión e inspección, así como la implementación de soluciones oportunas para mejorar la eficacia de la gestión estatal y superar los obstáculos exitentes.



El Ministerio del Interior seguirá desempeñando su papel como organismo permanente del Gobierno, recopilando información periódicamente, coordinándose con las carteras, sectores y localidades para resolver las dificultades y garantizar que el modelo de gobierno local de dos niveles funcione de manera más fluida y eficaz, recalcó.



Con anterioridad, la unidad aconsejó al Gobierno y al Primer Ministro elaborar un plan para la revisión anual de las actividades de ese modelo, que defina claramente el contenido y asigne tareas específicas a los ministerios, sectores y localidades.



Esta revisión es de suma importancia, pues permitirá evaluar exhaustivamente el proceso de implementación durante el último año. Esto permite extraer lecciones aprendidas, replicar las mejores prácticas, identificar problemáticas y sus causas, y posteriormente proponer soluciones para la siguiente fase./.

VNA