Nombran al nuevo director de la Universidad Nacional de Hanoi

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, anunció este 31 de marzo el nombramiento de Bui The Duy como director de la Universidad Nacional de Hanoi, una de las principales instituciones educativas del país.

La ceremonia contó con la presencia de viceprimeros ministros, líderes de ministerios y agencias centrales, y representantes de la ciudad de Hanoi.

Al entregar la decisión, el jefe de Gobierno destacó que ocupar la dirección de la universidad es un honor y una responsabilidad de alto nivel, dado el papel estratégico de la institución en la educación superior, la investigación y la innovación tecnológica del país.

Bui The Duy, miembro suplente del Comité Central del Partido y vicepresidente de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam, ha sido reconocido por su trayectoria profesional, ética y capacidades de liderazgo.

Una de las prioridades de la nueva gestión será desarrollar el Campus Universitario Nacional en Hoa Lac como un modelo innovador “5 en 1”, que integra formación de talento, investigación y transferencia tecnológica avanzada, innovación a nivel nacional e internacional, ciudad universitaria inteligente y moderna, y un centro piloto de cooperación público-privada y formación en investigación, con el objetivo de convertirlo en un “polo de conocimiento” clave de Hanoi y del país. Este proyecto también busca apoyar la meta de que la universidad se ubique entre las 500 mejores del mundo para 2030.

El premier instó a Bui The Duy y al equipo directivo a fortalecer la unidad, promover la democracia interna y liderar con ética y ejemplo, implementando con eficacia las resoluciones del Partido, especialmente en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y educación. La universidad deberá integrar enseñanza, investigación y aplicación, centrarse en la calidad educativa y formar recursos humanos de alto nivel.

Además, enfatizó que el campus de Hoa Lac debe desarrollarse cumpliendo los plazos y estándares de calidad, consolidando el modelo “5 en 1” y convirtiéndose en un centro de convergencia de conocimiento, tecnología e innovación. La universidad debe continuar modernizando su gestión, promoviendo la autonomía con rendición de cuentas, fomentando un entorno académico democrático y creativo, y atrayendo talento nacional e internacional.

En su discurso de aceptación, Bui The Duy expresó su emoción por la confianza del Partido, el Estado y el Gobierno, reconociendo que el cargo representa un gran honor y una responsabilidad política de gran magnitud.

Se comprometió a aplicar toda su experiencia, impulsar la innovación y fortalecer la unidad, asegurando que la Universidad Nacional de Hanoi cumpla con las expectativas del país y se consolide como un centro de conocimiento y talento que contribuya al desarrollo de recursos humanos de alta calidad y a la economía del conocimiento.

Bui The Duy, nacido en 1978 en la provincia de Ha Tinh, es profesor asociado y doctor en Informática, con formación política avanzada. Ha ocupado cargos como director de la Academia de Juventud de Vietnam, jefe de Oficina y luego viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y vicepresidente de la Academia de Ciencias y Tecnología de Vietnam./.