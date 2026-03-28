Vietnam refuerza la enseñanza del idioma en el exterior con el Día de Honor del vietnamita

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam lanzó este viernes el Día de Honor de la Lengua Vietnamita y el Concurso para buscar Embajadores de este idioma en el Extranjero 2026, en una ceremonia celebrada en Hanoi y conectada con más de 150 puntos dentro y fuera del país.



El evento, organizado por el Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Exterior, reunió a autoridades, representaciones diplomáticas, asociaciones y centros de enseñanza del idioma en todo el mundo, en un esfuerzo por fortalecer la preservación y difusión del vietnamita entre las comunidades expatriadas.



En su intervención, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, destacó que la iniciativa ha logrado una amplia expansión en los últimos años, contribuyendo a fortalecer la identidad cultural y a acercar a las nuevas generaciones de vietnamitas en el exterior con su país de origen.



Por su parte, el presidente del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Exterior, Nguyen Trung Kien, subrayó que el idioma vietnamita constituye “un depósito de la memoria nacional” y un elemento clave para mantener la cohesión entre generaciones, especialmente entre los jóvenes de la diáspora.



Al hacer balance, señaló que el programa ha obtenido resultados positivos, con seis embajadores del idioma reconocidos en 2025, además de la entrega de condecoraciones y bibliotecas en lengua vietnamita a comunidades en diversos países.



Durante la ceremonia, el profesor Hoang Anh Tuan, rector de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad Nacional de Hanoi), anunció oficialmente la edición 2026 del programa, que introduce un cambio de enfoque: de concurso a un proceso de selección de personas con contribuciones destacadas en la promoción del idioma y la cultura vietnamitas.



El programa también incluye una amplia agenda de actividades, como exposiciones, presentaciones de libros y conferencias, con la participación de diversas instituciones, entre ellas la Editorial de Educación de Vietnam, la Televisión de Vietnam (VTV) y redes globales de enseñanza del idioma.



Durante la ceremonia, estudiantes presentaron proyectos basados en inteligencia artificial orientados a crear un ecosistema moderno para la enseñanza del idioma, marcando una nueva dirección en la difusión lingüística.



El evento también contó con testimonios inspiradores de embajadores del idioma vietnamita. Destacó el caso de Nguyen Thi Lien y su hijo Le Nguyen Luu An, ambos reconocidos en distintas ediciones, quienes han promovido activamente el idioma en Malasia, incluso mediante la creación de una biblioteca vietnamita en Kuala Lumpur.



Asimismo, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Editorial de Educación de Vietnam y el canal VTV4 para ampliar la difusión del idioma a través de la televisión.



La iniciativa reafirma el compromiso de Vietnam de preservar su lengua como eje cultural y como puente de conexión con su comunidad en el exterior./.

VNA