Sociedad

Mes Humanitario 2026 se inaugura con actividades de apoyo comunitario

La Cruz Roja de Vietnam lanza el Mes Humanitario 2026 con actividades en todo el país, reforzando la solidaridad

Personas donan sangre en el lanzamiento del Mes Humanitario 2026 en Hanói el 29 de abril. (Foto: VNA)
Personas donan sangre en el lanzamiento del Mes Humanitario 2026 en Hanói el 29 de abril. (Foto: VNA)

Hanoi, 29 abr (VNA) – La Sociedad de la Cruz Roja de Vietnam (VRCS, en inglés) inauguró oficialmente el Mes Humanitario 2026, bajo el lema “80 años: Un camino humanitario para la comunidad”, el 29 de abril, con una amplia participación a nivel nacional.

El evento híbrido conectó las 34 provincias y ciudades, con centros principales en Hanoi, Tuyen Quang, Nghe An y An Giang, y atrajo a un gran número de funcionarios, miembros y voluntarios.

Durante la ceremonia, Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, destacó que, al entrar el país en una nueva era, la labor humanitaria debe reconocerse no solo como asistencia social, sino como un pilar fundamental de un sistema moderno de seguridad social. Desempeña un papel vital en el mantenimiento de la estabilidad sociopolítica, el fortalecimiento de la confianza pública y el apoyo al desarrollo rápido y sostenible, al tiempo que refleja la identidad cultural de Vietnam y su influencia en las relaciones internacionales.

Hizo un llamado a una mayor profesionalización, a la innovación en la movilización de recursos y al desarrollo de un ecosistema humanitario moderno, con vínculos más sólidos entre el Estado, las empresas, los socios internacionales y la comunidad. También subrayó la importancia de la transformación digital, la transparencia y la expansión de la diplomacia humanitaria como prioridades clave.

Señaló que el Mes Humanitario debería evolucionar hacia una campaña nacional con objetivos claros, resultados medibles y un impacto social más profundo.

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Funcionarios conmemoran el lanzamiento del Mes Humanitario 2026. (Foto: VNA)

La presidenta de la VRCS, Do Thi Thu Thao, informó que en los últimos cinco años las campañas del Mes Humanitario han recaudado más de 114 millones de dólares, beneficiando a más de 6,6 millones de personas. Más allá de las cifras, la iniciativa ha contribuido a fortalecer la confianza social y a fomentar la solidaridad en toda la sociedad.

Asimismo, propuso la implementación de “índices humanitarios” como herramienta para medir el bienestar comunitario en la construcción de “comunas y barrios socialistas”, centrados en tres pilares: comunidades solidarias, seguras y sostenibles; transformación digital en el trabajo humanitario; y una economía humanitaria vinculada a medios de vida duraderos.

Paht Tanattanwin, subdirector de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Bangkok, elogió el firme compromiso y la coordinación de Vietnam, destacando que estos esfuerzos han transformado los valores humanitarios en acciones concretas que benefician a millones de personas. También valoró los enfoques innovadores de la Cruz Roja de Vietnam y su creciente contribución a la labor humanitaria internacional.

En el acto de lanzamiento, organizaciones y donantes se comprometieron a aportar un total de 24,8 millones de dólares, lo que proporcionará recursos clave para las próximas actividades.

El evento incluyó diversas iniciativas prácticas, como donaciones voluntarias de sangre, sesiones de capacitación en primeros auxilios y un “Mercado Humanitario”, donde se entregaron 500 paquetes de regalo, valorados en aproximadamente 40 USD, a familias en situación de vulnerabilidad.

En todo el país, las delegaciones locales están implementando programas de becas, apoyo a medios de vida y actividades de asistencia comunitaria, generando un ambiente dinámico y solidario.

El Mes Humanitario 2026 se extenderá durante todo el mes de mayo, con el objetivo de movilizar al menos 20 millones de USD, apoyar medios de vida sostenibles para 17.000 hogares, organizar actividades humanitarias en todas las comunas y distritos del país y recolectar alrededor de 80.000 unidades de sangre, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva y resiliente./.

VNA
#Cruz Roja de Vietnam #Mes Humanitario #acción humanitaria
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