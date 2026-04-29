📝Enfoque: Alerta ante desinformaciones de fuerzas hostiles sobre política de salud de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Resolución No. 72-NQ/TW fue emitida por el Buró Político con el fin de fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud del pueblo, sin embargo, este objetivo noble está siendo atacado y desacreditado por algunos adversarios, quienes no quieren ver a Vietnam fuerte y sano, tanto en cuerpo como en espíritu.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó el 9 de septiembre de 2025 la Resolución No. 72-NQ/TW sobre las soluciones innovadoras para elevar la salud física y mental de la población, mejorar la estatura y aumentar la esperanza de vida, para que los ciudadanos vietnamitas puedan desarrollarse plenamente.



Gracias a sus políticas, Vietnam ha sido reconocido internacionalmente por sus avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en materia sanitaria. El índice de cobertura de servicios esenciales de salud del país supera el promedio regional, y numerosos indicadores sanitarios están por encima de los registrados en países con niveles similares de desarrollo.



Proteger, cuidar y mejorar la salud del pueblo constituye un objetivo, fuerza impulsora y prioridad política para el Partido y el Estado vietnamitas. La salud es el bien más preciado del ser humano, base de la felicidad individual, de la supervivencia nacional y del desarrollo próspero y sostenible del país.



La Resolución 72 promueve una cultura de prevención y estilos de vida saludables, al pasar de un modelo centrado únicamente en curar enfermedades a otro orientado a prevenirlas y a proteger integralmente la salud durante toda la vida.





Historias clínicas electrónicas: un paso adelante en la transformación digital de la atención médica en la provincia de Vinh Long. (Foto: VNA)

Entre sus metas destaca que, para 2030, la estatura promedio de niños y jóvenes vietnamitas entre 1 y 18 años aumente al menos 1,5 centímetros; la esperanza de vida alcance los 75,5 años; y que el número de años vividos con buena salud llegue como mínimo a 68.



Uno de los puntos más valorados por la población es que, a partir de 2026, los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a revisiones médicas periódicas o exámenes preventivos al menos una vez al año. También contarán con historiales médicos electrónicos para el seguimiento de su salud a lo largo de la vida, reduciendo progresivamente la carga económica de los tratamientos. Para 2030, además, se prevé avanzar hacia la gratuidad hospitalaria básica dentro del marco de cobertura del seguro médico.



La ministra de Salud, Dao Hong Lan, subrayó que estas revisiones gratuitas representan un cambio trascendental en la salud pública, especialmente beneficioso para los sectores más vulnerables y de bajos ingresos. Más importante aún, fomentan una nueva conciencia social sobre la prevención y el autocuidado.



Sin embargo, incluso esta política profundamente humanista se ha convertido en blanco de ataques por parte de elementos hostiles.



No les incomoda necesariamente el contenido de la Resolución 72. Lo que realmente rechazan es el principio rector del sistema vietnamita: poner al pueblo en el centro de todas las políticas públicas y asumir que el desarrollo debe tener al ser humano como prioridad.



Si la resolución se implementa con rapidez, decisión y eficacia, permitiendo que toda la población acceda a servicios médicos de calidad sin barreras económicas, la confianza popular en el Partido y el Estado se fortalecerá aún más. Precisamente eso contradice los intereses de quienes buscan desestabilizar al país.



Las fuerzas hostiles recurren cada vez más a la llamada “guerra cognitiva”: una forma de confrontación no convencional que utiliza redes sociales, tecnologías digitales, desinformación e incluso inteligencia artificial para manipular emociones, percepciones y conductas sociales. No necesitan armas; buscan sembrar dudas.



Así aparecen mensajes como: “¿Consultas gratuitas? Una idea populista”; “¿Exámenes preventivos para todos? Ni los países ricos pueden hacerlo”; “¿De dónde saldrá el dinero?”.



Pero la realidad demuestra que la Resolución 72 no parte de cero.



El 17 de abril de 2026, la secretaria del Comité Central del Partido y viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministerio de Salud para evaluar avances y definir prioridades futuras, incluida la aplicación de dicha resolución.



La ministra Dao Hong Lan informó que en 2025 y el primer trimestre de 2026 el sector sanitario logró resultados integrales, incluida la cobertura del seguro médico superior al 95%, una tasa de 15 médicos por cada 10.000 habitantes, mejor control epidemiológico, modernización hospitalaria, simplificación administrativa y aplicación de técnicas médicas avanzadas cercanas a estándares internacionales.



Además, el Ministerio impulsa reformas legales como la Ley de Prevención de Enfermedades y la Ley de Población, mientras estudia una hoja de ruta para la gratuidad hospitalaria progresiva y la cobertura de pruebas diagnósticas tempranas por parte del seguro médico.



En transformación digital también se observan avances concretos. Alrededor del 75% de los hospitales ya utilizan historiales clínicos electrónicos, y más de 34,3 millones de libretas electrónicas de salud se han integrado en la plataforma VNeID. Para 2026, el objetivo es completar 14 bases de datos sectoriales y avanzar hacia una base nacional de salud, clave para una administración moderna.



En cuanto al personal médico, se prepara un proyecto para invertir en cinco universidades estratégicas del área de ciencias médicas y farmacéuticas, así como nuevos estándares profesionales, especialmente para emergencias extrahospitalarias.



Cuando ya no encuentran argumentos racionales para atacar la Resolución 72, algunos elementos apelan al miedo psicológico, difundiendo entre personas mayores y vulnerables la idea de que “mejor no hacerse exámenes para no descubrir enfermedades”.



Sin embargo, especialistas médicos llevan años insistiendo en la importancia del chequeo periódico.



El profesor asociado, doctor Nguyen Hoai Nam, de la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que un cáncer de pulmón detectado en fase I puede ofrecer tasas de supervivencia a cinco años superiores al 30%, mientras que si se descubre en fase III apenas alcanza entre el 2% y el 4%. Lo mismo ocurre con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o trastornos endocrinos y neurológicos.



Ese temor a “descubrir una enfermedad” es una de las razones por las que, aunque la esperanza de vida en Vietnam ha subido a 73,64 años, los años vividos con buena salud se sitúan en 65,4.



No querer ver a Vietnam como una nación fuerte y saludable revela la verdadera intención de ciertos actores hostiles. Aprovechan momentos sensibles para difundir noticias falsas, distorsionar políticas sanitarias o sembrar desconfianza hacia el sistema público de salud.



Frente a ese “virus de la desinformación”, la mejor defensa ciudadana es fortalecer la inmunidad informativa: verificar datos en fuentes oficiales, usar las redes sociales con responsabilidad y no compartir contenidos no confirmados, especialmente aquellos relacionados con la salud y los tratamientos médicos. Solo así podrá protegerse no solo el bienestar individual, sino también la fortaleza de toda la nación./.