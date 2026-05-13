Salud

Vietnam acoge por primera vez Congreso de Odontología de Asia-Pacífico

Hanoi reúne a más de 4.000 expertos en el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico 2026, celebrado por primera vez en Vietnam.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La capital vietnamita inauguró anoche el 47.º Congreso de Odontología de Asia-Pacífico y el segundo Congreso Científico y Exposición Internacional de Odonto-Maxilofacial de Hanoi (APDC – HAIDEC 2026), un evento que reúne a más de 4.000 expertos, científicos y odontólogos nacionales e internacionales.

Es la primera vez que Vietnam alberga el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico, considerado uno de los foros científicos más relevantes del sector en la región. El encuentro se celebra del 12 al 14 de mayo en el Centro de Convenciones VinPalace de Hanoi y está organizado por la Asociación de Odontología de Vietnam en coordinación con la Federación Dental de Asia-Pacífico, el Hospital Central de Odonto-Maxilofacial de Hanói y la Federación Dental Mundial.

Durante la ceremonia inaugural, el viceministro permanente de Salud, Vu Manh Ha, afirmó que la elección de Vietnam como sede del congreso constituye un reconocimiento al creciente prestigio y capacidad de integración internacional del sector odontológico del país.

Asimismo, destacó que el evento fortalece el papel de Vietnam en el ámbito regional e internacional del cuidado de la salud bucodental.

El funcionario subrayó que el congreso representa una plataforma clave para el intercambio académico, la actualización científica y tecnológica, así como para el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia odontológica, con el objetivo de elevar la calidad de la atención dental para la población.

También instó a las entidades especializadas a reforzar la prevención de enfermedades bucodentales, especialmente entre escolares, personas mayores y grupos vulnerables, además de promover la formación continua, la investigación científica, la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial y odontología digital en la práctica clínica.

vnanet-nha-khoa.jpg
Un stand en la exposición (Foto: VNA)

Por su parte, Tran Cao Binh, presidente de la Federación Dental de Asia-Pacífico y de la Asociación de Odontología de Vietnam, señaló que el congreso, bajo el lema “Aplicación de los avances científicos en la práctica odontológica”, permite actualizar conocimientos, compartir experiencias y conectar los avances tecnológicos con la práctica clínica para mejorar la calidad asistencial.

El programa científico incluye cerca de 80 ponencias especializadas presentadas por más de 60 expertos de casi 20 países y territorios, además de un foro de E-Posters con 18 investigaciones científicas. Paralelamente, se desarrolla una exposición internacional del sector dental con cerca de 400 stands dedicados a equipos, tecnologías y materiales odontológicos.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 3,5 mil millones de personas en el mundo padecen enfermedades bucodentales, mientras que en Vietnam más del 90% de la población ha sufrido este tipo de patologías en distintos niveles.

En el marco del evento, la Asociación de Odontología de Vietnam lanzó además una campaña nacional de revisiones y atención dental gratuita durante 2026, con el objetivo de beneficiar a más de 47.000 niños y ciudadanos en todo el país./.

VNA
#Hanoi #Congreso de Odontología de Asia-Pacífico #APDC HAIDEC 2026 #salud bucodental #odontología
Seguir VietnamPlus

Resolución 72

Resolución 59

Noticias relacionadas

En el Aeropuerto Internacional Noi Bai. (Fuente: VNA)

Hanoi vigila salud de viajeros ante riesgo del virus Hanta

El Departamento de Salud de Hanoi ha exigido reforzar la vigilancia sanitaria de los pasajeros que ingresan o transitan por el Aeropuerto Internacional Noi Bai para prevenir de manera proactiva las enfermedades causadas por el virus Hanta, en un contexto marcado por la aparición de un grupo de casos relacionados con este virus en el mundo.

Ver más

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030

El Ministerio de Salud de Vietnam ha lanzado un plan para elevar la tasa global de fecundidad (TGF) en un promedio anual del 2 % y restablecerla gradualmente hasta alcanzar el nivel de reemplazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad demográfica para 2030.

Tratamiento de pacientes mediante oxigenoterapia hiperbárica. (Fuente: VNA)

Instituto de Medicina Marítima impulsa atención sanitaria en zonas costeras vietnamitas

Como institución médica líder en la atención sanitaria de las zonas marítimas e insulares, el Instituto de Medicina Marítima, ubicada en la ciudad vietnamita de Hai Phong, desempeña un papel pionero en la implementación de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la protección y el cuidado de la salud de la población.

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró una reunión bajo el lema "Prevención proactiva de enfermedades: Por un Vietnam más saludable", dando inicio a una serie de actividades para garantizar que todos los residentes tengan acceso equitativo, oportuno y sostenible a servicios de salud de calidad, sin que nadie quede excluido.

Los delegados participan en la actividad de jogging "Por un Vietnam saludable" (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece prevención proactiva de enfermedades

La Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en cooperación con el Ministerio de Salud, lanzó el Día Nacional de Salud (7 de abril) bajo el lema “Prevención proactiva de enfermedades – Por un Vietnam saludable”.

El hospital Vinmec Ocean Park 2. (Fuente: laodong.vn)

Turismo médico en Vietnam aspira ingresar a cuatro mil millones de dólares en 2033

El Ministerio de Salud de Vietnam está recabando opiniones sobre el proyecto de desarrollo de servicios médicos de alta calidad vinculados al turismo sanitario, con el objetivo de atraer a pacientes internacionales y personas con alta capacidad de pago, y prevé implementar para 2030 un modelo integrado en cinco localidades clave.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Festival de Salud en Hanoi ofrece chequeos gratuitos

Jóvenes médicos voluntarios realizarán exámenes gratuitos para la detección temprana de enfermedades a 10 mil ciudadanos durante el Festival de Salud de Hanoi, que se celebrará el próximo 5 de abril en saludo al Día Nacional de la Salud de la Población (7 de abril).