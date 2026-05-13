Vietnam acoge por primera vez Congreso de Odontología de Asia-Pacífico

Hanoi (VNA) - La capital vietnamita inauguró anoche el 47.º Congreso de Odontología de Asia-Pacífico y el segundo Congreso Científico y Exposición Internacional de Odonto-Maxilofacial de Hanoi (APDC – HAIDEC 2026), un evento que reúne a más de 4.000 expertos, científicos y odontólogos nacionales e internacionales.

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Es la primera vez que Vietnam alberga el Congreso de Odontología de Asia-Pacífico, considerado uno de los foros científicos más relevantes del sector en la región. El encuentro se celebra del 12 al 14 de mayo en el Centro de Convenciones VinPalace de Hanoi y está organizado por la Asociación de Odontología de Vietnam en coordinación con la Federación Dental de Asia-Pacífico, el Hospital Central de Odonto-Maxilofacial de Hanói y la Federación Dental Mundial.

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Durante la ceremonia inaugural, el viceministro permanente de Salud, Vu Manh Ha, afirmó que la elección de Vietnam como sede del congreso constituye un reconocimiento al creciente prestigio y capacidad de integración internacional del sector odontológico del país.

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Asimismo, destacó que el evento fortalece el papel de Vietnam en el ámbito regional e internacional del cuidado de la salud bucodental.

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El funcionario subrayó que el congreso representa una plataforma clave para el intercambio académico, la actualización científica y tecnológica, así como para el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia odontológica, con el objetivo de elevar la calidad de la atención dental para la población.

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También instó a las entidades especializadas a reforzar la prevención de enfermedades bucodentales, especialmente entre escolares, personas mayores y grupos vulnerables, además de promover la formación continua, la investigación científica, la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial y odontología digital en la práctica clínica.

Un stand en la exposición (Foto: VNA)

Por su parte, Tran Cao Binh, presidente de la Federación Dental de Asia-Pacífico y de la Asociación de Odontología de Vietnam, señaló que el congreso, bajo el lema “Aplicación de los avances científicos en la práctica odontológica”, permite actualizar conocimientos, compartir experiencias y conectar los avances tecnológicos con la práctica clínica para mejorar la calidad asistencial.

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El programa científico incluye cerca de 80 ponencias especializadas presentadas por más de 60 expertos de casi 20 países y territorios, además de un foro de E-Posters con 18 investigaciones científicas. Paralelamente, se desarrolla una exposición internacional del sector dental con cerca de 400 stands dedicados a equipos, tecnologías y materiales odontológicos.

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Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 3,5 mil millones de personas en el mundo padecen enfermedades bucodentales, mientras que en Vietnam más del 90% de la población ha sufrido este tipo de patologías en distintos niveles.

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En el marco del evento, la Asociación de Odontología de Vietnam lanzó además una campaña nacional de revisiones y atención dental gratuita durante 2026, con el objetivo de beneficiar a más de 47.000 niños y ciudadanos en todo el país./.