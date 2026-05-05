Hanoi (VNA) – El Ministerio de Salud de Vietnam ha lanzado un plan para elevar la tasa global de fecundidad (TGF) en un promedio anual del 2 % y restablecerla gradualmente hasta alcanzar el nivel de reemplazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad demográfica para 2030.



La fecundidad en el país indochino ha caído por debajo del nivel de reemplazo en los últimos años, pasando de 2,11 hijos por mujer en 2021 a 1,91 en 2024 y 1,93 en 2025, especialmente en las grandes ciudades y las regiones más desarrolladas, lo que ha generado la necesidad de medidas coordinadas para fomentar la natalidad.



Según el plan, más del 95% de las parejas en edad reproductiva recibirán información adecuada sobre el matrimonio, la procreación y el mantenimiento de la fecundidad de reemplazo. Todas las provincias y ciudades deberán implementar políticas de apoyo a la natalidad y la crianza de los hijos de acuerdo con sus condiciones locales.



Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Salud subraya la necesidad de reforzar la comunicación para aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de contraer matrimonio a tiempo, tener hijos a una edad adecuada y tener dos hijos.



Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



Las políticas de apoyo a la natalidad y la crianza seguirán perfeccionándose de manera práctica y acorde con las condiciones reales, mientras que los servicios de salud reproductiva y planificación familiar se ampliarán para mejorar su accesibilidad y calidad.



Los esfuerzos por aumentar la fecundidad irán de la mano con la mejora de la calidad de la población, incluido un mejor cuidado de la salud maternoinfantil y el fortalecimiento del desarrollo físico, intelectual y mental de las futuras generaciones, contribuyendo así a una fuerza laboral de alta calidad.



Esta cartera ha instado a realizar una revisión integral de las normativas relacionadas con la población para proponer enmiendas o eliminar disposiciones obsoletas. En particular, se revisarán y ajustarán las regulaciones sobre el tratamiento de las infracciones de las políticas demográficas en el pasado para adecuarlas al nuevo contexto. También se han propuesto normas para promover el papel ejemplar y pionero de los funcionarios y miembros del Partido en la procreación, la crianza de los hijos y la construcción de familias progresistas y felices, con el fin de alcanzar y mantener la fecundidad de reemplazo.



Se alienta a las localidades a introducir políticas de apoyo adecuadas en función de sus condiciones socioeconómicas y capacidad presupuestaria, dando prioridad a las zonas con niveles de fecundidad por debajo del reemplazo y a los grupos étnicos minoritarios con poblaciones pequeñas.



Se ampliarán los beneficiarios de las políticas existentes, manteniendo el apoyo al acceso a anticonceptivos y servicios de planificación familiar para los grupos desfavorecidos, incluidos los residentes en zonas remotas, montañosas, costeras, insulares y fronterizas.



El plan también contempla la eliminación de regulaciones y criterios orientados a reducir la fecundidad, incluidos los límites al tercer hijo o más. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo más estudios para evaluar cómo las políticas de empleo, vivienda, educación, atención sanitaria y bienestar social influyen en las decisiones de tener hijos.



Sobre esta base, el Ministerio de Salud perfeccionará las políticas para fomentar el matrimonio temprano, desalentar el retraso en la maternidad y los niveles muy bajos de fecundidad, al tiempo que pondrá a prueba y ampliará medidas para apoyar a las parejas a tener dos hijos, incluyendo el fomento de que las mujeres den a luz antes de los 35 años.



Entre las medidas adicionales figuran el desarrollo de servicios de asesoramiento matrimonial y familiar, la creación de entornos favorables para la infancia, la ampliación de los servicios de cuidado infantil y de apoyo a los trabajadores, así como la reducción de la carga financiera de la crianza de los hijos./.