Salud

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030

El Ministerio de Salud de Vietnam ha lanzado un plan para elevar la tasa global de fecundidad (TGF) en un promedio anual del 2 % y restablecerla gradualmente hasta alcanzar el nivel de reemplazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad demográfica para 2030.

Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Salud de Vietnam ha lanzado un plan para elevar la tasa global de fecundidad (TGF) en un promedio anual del 2 % y restablecerla gradualmente hasta alcanzar el nivel de reemplazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad demográfica para 2030.


La fecundidad en el país indochino ha caído por debajo del nivel de reemplazo en los últimos años, pasando de 2,11 hijos por mujer en 2021 a 1,91 en 2024 y 1,93 en 2025, especialmente en las grandes ciudades y las regiones más desarrolladas, lo que ha generado la necesidad de medidas coordinadas para fomentar la natalidad.

Según el plan, más del 95% de las parejas en edad reproductiva recibirán información adecuada sobre el matrimonio, la procreación y el mantenimiento de la fecundidad de reemplazo. Todas las provincias y ciudades deberán implementar políticas de apoyo a la natalidad y la crianza de los hijos de acuerdo con sus condiciones locales.

Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Salud subraya la necesidad de reforzar la comunicación para aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de contraer matrimonio a tiempo, tener hijos a una edad adecuada y tener dos hijos.

vnanet-potal-ngay-dan-so-the-gioi-2025-dau-tu-cho-cong-tac-dan-so-la-dau-tu-cho-phat-trien-ben-vung-8129145.jpg
Vietnam establece meta de fertilidad del 2% para 2030. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)


Las políticas de apoyo a la natalidad y la crianza seguirán perfeccionándose de manera práctica y acorde con las condiciones reales, mientras que los servicios de salud reproductiva y planificación familiar se ampliarán para mejorar su accesibilidad y calidad.

Los esfuerzos por aumentar la fecundidad irán de la mano con la mejora de la calidad de la población, incluido un mejor cuidado de la salud maternoinfantil y el fortalecimiento del desarrollo físico, intelectual y mental de las futuras generaciones, contribuyendo así a una fuerza laboral de alta calidad.

Esta cartera ha instado a realizar una revisión integral de las normativas relacionadas con la población para proponer enmiendas o eliminar disposiciones obsoletas. En particular, se revisarán y ajustarán las regulaciones sobre el tratamiento de las infracciones de las políticas demográficas en el pasado para adecuarlas al nuevo contexto. También se han propuesto normas para promover el papel ejemplar y pionero de los funcionarios y miembros del Partido en la procreación, la crianza de los hijos y la construcción de familias progresistas y felices, con el fin de alcanzar y mantener la fecundidad de reemplazo.

Se alienta a las localidades a introducir políticas de apoyo adecuadas en función de sus condiciones socioeconómicas y capacidad presupuestaria, dando prioridad a las zonas con niveles de fecundidad por debajo del reemplazo y a los grupos étnicos minoritarios con poblaciones pequeñas.

Se ampliarán los beneficiarios de las políticas existentes, manteniendo el apoyo al acceso a anticonceptivos y servicios de planificación familiar para los grupos desfavorecidos, incluidos los residentes en zonas remotas, montañosas, costeras, insulares y fronterizas.

El plan también contempla la eliminación de regulaciones y criterios orientados a reducir la fecundidad, incluidos los límites al tercer hijo o más. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo más estudios para evaluar cómo las políticas de empleo, vivienda, educación, atención sanitaria y bienestar social influyen en las decisiones de tener hijos.

Sobre esta base, el Ministerio de Salud perfeccionará las políticas para fomentar el matrimonio temprano, desalentar el retraso en la maternidad y los niveles muy bajos de fecundidad, al tiempo que pondrá a prueba y ampliará medidas para apoyar a las parejas a tener dos hijos, incluyendo el fomento de que las mujeres den a luz antes de los 35 años.

Entre las medidas adicionales figuran el desarrollo de servicios de asesoramiento matrimonial y familiar, la creación de entornos favorables para la infancia, la ampliación de los servicios de cuidado infantil y de apoyo a los trabajadores, así como la reducción de la carga financiera de la crianza de los hijos./.

VNA
#Fecundidad #natalidad Vietnam #Ministerio de Salud #nivel de reemplazo #políticas demográficas #apoyo a la crianza #matrimonio temprano #sostenibilidad #2030
Seguir VietnamPlus

Derechos Humanos

Resolución 72

Noticias relacionadas

Vietnam adopta políticas sólidas y atractivas de incentivo a la natalidad

Vietnam adopta políticas sólidas y atractivas de incentivo a la natalidad

Vietnam se empeña en implementar muchas políticas para incentivar la natalidad. Recientemente, el Buró Político autorizó que los miembros del Partido tengan tres hijos y que el pago de la matrícula para los estudiantes de la educación general sea eximido. Mientras, el Ministerio de Salud también propuso varias medidas concernientes. La pregunta es: ¿Las políticas de fomento de la natalidad incluidas en el proyecto de Ley de Población ayudarán a mejorar la baja tasa de natalidad?

Ver más

Tratamiento de pacientes mediante oxigenoterapia hiperbárica. (Fuente: VNA)

Instituto de Medicina Marítima impulsa atención sanitaria en zonas costeras vietnamitas

Como institución médica líder en la atención sanitaria de las zonas marítimas e insulares, el Instituto de Medicina Marítima, ubicada en la ciudad vietnamita de Hai Phong, desempeña un papel pionero en la implementación de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la protección y el cuidado de la salud de la población.

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo

El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró una reunión bajo el lema "Prevención proactiva de enfermedades: Por un Vietnam más saludable", dando inicio a una serie de actividades para garantizar que todos los residentes tengan acceso equitativo, oportuno y sostenible a servicios de salud de calidad, sin que nadie quede excluido.

Los delegados participan en la actividad de jogging "Por un Vietnam saludable" (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece prevención proactiva de enfermedades

La Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, en cooperación con el Ministerio de Salud, lanzó el Día Nacional de Salud (7 de abril) bajo el lema “Prevención proactiva de enfermedades – Por un Vietnam saludable”.

El hospital Vinmec Ocean Park 2. (Fuente: laodong.vn)

Turismo médico en Vietnam aspira ingresar a cuatro mil millones de dólares en 2033

El Ministerio de Salud de Vietnam está recabando opiniones sobre el proyecto de desarrollo de servicios médicos de alta calidad vinculados al turismo sanitario, con el objetivo de atraer a pacientes internacionales y personas con alta capacidad de pago, y prevé implementar para 2030 un modelo integrado en cinco localidades clave.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Festival de Salud en Hanoi ofrece chequeos gratuitos

Jóvenes médicos voluntarios realizarán exámenes gratuitos para la detección temprana de enfermedades a 10 mil ciudadanos durante el Festival de Salud de Hanoi, que se celebrará el próximo 5 de abril en saludo al Día Nacional de la Salud de la Población (7 de abril).