China y Vietnam fortalecen los servicios médicos fronterizos

Beijing (VNA) - El servicio de atención médica de amistad fronteriza China–Vietnam fue inaugurado recientemente en el municipio de Shuikou, condado de Longzhou, ciudad de Chongzuo, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, con el objetivo de mejorar el sistema de servicios sanitarios transfronterizos en la zona.

El proyecto busca resolver las dificultades que enfrentan los ciudadanos de ambos países en el acceso a servicios médicos, con énfasis en especialidades como la medicina tradicional y la rehabilitación, e incluye técnicas como acupuntura, ventosaterapia y moxibustión.

Además, se prevé la realización periódica de actividades de atención médica transfronteriza, así como programas de divulgación sanitaria y consultas gratuitas.

El centro también refuerza la coordinación con organismos como la guardia fronteriza y la aduana de Shuikou para optimizar el traslado de pacientes, la atención de emergencias y el tratamiento de personas a ambos lados de la frontera.

Bi Jinbao, director del centro de salud, explicó que se ha instalado un sistema de traducción bilingüe chino-vietnamita en las áreas funcionales, lo que facilita la comunicación entre el personal médico y los pacientes vietnamitas, entre otros beneficios.

El municipio de Shuikou está situado cerca de la frontera con Vietnam y cuenta con aproximadamente 41 kilómetros de línea fronteriza.

El número de pacientes vietnamitas atendidos en el Centro de Salud de Shuikou pasó de 342 en 2023 a 717 en 2025, reflejando una creciente demanda de servicios médicos transfronterizos.

En los últimos años, Guangxi ha intensificado la cooperación médica con Vietnam. Entre 2020 y 2025, los centros médicos de las zonas fronterizas de Guangxi atendieron a más de 53.000 pacientes procedentes del país vecino./.