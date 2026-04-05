Turismo médico en Vietnam aspira ingresar a cuatro mil millones de dólares en 2033

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Salud de Vietnam está recabando opiniones sobre el proyecto de desarrollo de servicios médicos de alta calidad vinculados al turismo sanitario, con el objetivo de atraer a pacientes internacionales y personas con alta capacidad de pago, y prevé implementar para 2030 un modelo integrado en cinco localidades clave.

En concreto, Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Quang Ninh y Khanh Hoa desplegarán un modelo que integra hospital, hotel, complejo turístico y servicios de viajes.

Según la cartera, el mercado de turismo médico en Vietnam alcanzó aproximadamente 700 millones de dólares en 2024 y podría aumentar hasta cerca de cuatro mil millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento promedia anual de alrededor del 18%. Este potencial se sustenta en ventajas como costos competitivos, un equipo médico altamente cualificado y la capacidad de aplicar técnicas especializadas como cardiología, trasplantes, fecundación in vitro (IVF) y odontología.

Vietnam cuenta con múltiples ventajas competitivas, como bajos costos, un equipo de médicos altamente cualificados y la capacidad de realizar numerosas técnicas médicas complejas. (Fuente: VNA)

El plan establece el objetivo de desarrollar al menos 15 hospitales con estándares internacionales, incluidos cinco públicos, así como diversificar los paquetes de servicios, desde tratamientos de alta tecnología hasta medicina tradicional combinada con descanso y atención integral de la salud. Se considera un paso clave para formar un ecosistema sanitario integral.

Hanoi aspira a convertirse en un destino confiable de turismo médico a nivel regional e internacional, con énfasis en la modernización de infraestructuras, equipamiento, formación de recursos humanos y aplicación de inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Actualmente se implementan numerosos proyectos hospitalarios de gran escala junto con complejos modernos de atención, rehabilitación y terapia.

Desde la perspectiva empresarial, también está tomando forma el modelo que combina tratamiento y descanso, ofreciendo una experiencia integral en entornos confortables. Paralelamente, la medicina tradicional se identifica como un pilar clave, no solo en el tratamiento, sino también en el cuidado de la salud, la recuperación física y la mejora de la calidad de vida, aspectos cada vez más valorados por los pacientes internacionales.

En la práctica, entre el 30% y el 40% de los pacientes en Ciudad Ho Chi Minh provienen de otras localidades o del extranjero, principalmente de Camboya y Laos, con un aumento notable desde mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y la comunidad vietnamita en el exterior.

Según el Ministerio de Salud, en un contexto de creciente demanda de servicios que combinan atención médica y descanso, el turismo médico se perfila como una tendencia inevitable, contribuyendo a elevar la calidad de los servicios sanitarios y abrir nuevas perspectivas para el desarrollo del sector turístico y sanitario en Vietnam./.