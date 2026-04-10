Vietnam realiza con éxito trasplantes de médula ósea a tres pacientes pediátricos

Hue, Vietnam (VNA) - El Hospital Central de Hue anunció el alta médica de tres pacientes pediátricos tras someterse con éxito a trasplantes de médula ósea, incluidos un trasplante alogénico para tratar talasemia y dos trasplantes autólogos destinados al tratamiento de neuroblastoma de alto riesgo.

Uno de los casos corresponde a Nguyen Tran Phuc V., de 11 años, residente en la provincia sureña de Vinh Long, diagnosticado con beta talasemia desde los cuatro meses de edad. Durante años, el menor dependió de transfusiones sanguíneas periódicas cada tres o cuatro semanas y de tratamiento para eliminar el exceso de hierro. Tras las pruebas de compatibilidad HLA, los especialistas confirmaron una coincidencia total (12/12) con su hermano mayor, lo que permitió proceder al trasplante de células madre hematopoyéticas.

Los otros dos pacientes, Nguyen Minh H., de cuatro años, de Ciudad Ho Chi Minh, y Dinh Hoang Bao A., de tres años, de la provincia de Lam Dong, fueron sometidos a trasplantes autólogos de células madre para tratar neuroblastoma de alto riesgo. Tras completar la quimioterapia y el proceso de recolección de células madre, ambos procedimientos se realizaron con éxito y los pacientes presentan una evolución clínica estable.

De acuerdo con el profesor y doctor Pham Nhu Hiep, director del Hospital Central de Hue, el trasplante de células madre hematopoyéticas constituye un tratamiento definitivo para los niños con talasemia dependiente de transfusiones y contribuye también a prolongar la supervivencia de pacientes pediátricos con tumores sólidos como el neuroblastoma de alto riesgo.

Desde 2019, el hospital ha implementado esta técnica en pacientes pediátricos, inicialmente para tratar tumores sólidos como el neuroblastoma de alto riesgo, el retinoblastoma metastásico y linfomas recurrentes, y posteriormente para realizar trasplantes alogénicos en casos de talasemia.

En septiembre de 2024, el Hospital Central de Hue inició oficialmente la aplicación de trasplantes de células madre para el tratamiento de la talasemia, convirtiéndose en el primer centro de la región centro-altiplánica del país y el segundo en Vietnam en implementar esta técnica. Hasta la fecha, la institución ha realizado 71 trasplantes de células madre en niños, incluidos 16 trasplantes alogénicos para pacientes con talasemia en apenas un año y medio.

Ante la creciente demanda de este tratamiento, el hospital ha ampliado su sistema de salas especializadas con la incorporación de dos nuevas unidades, lo que permite realizar simultáneamente varios procedimientos. En el futuro próximo, el centro prevé aplicar de manera habitual trasplantes haploidénticos para niños con talasemia que no dispongan de donantes familiares totalmente compatibles.

La talasemia es una enfermedad hematológica hereditaria relativamente frecuente en Vietnam. Cada año se registran entre dos mil y dos mil 500 nuevos casos graves. Los pacientes requieren tratamientos prolongados con transfusiones de sangre y terapia para eliminar hierro, además de enfrentar diversas complicaciones. En este contexto, el acceso al trasplante de células madre hematopoyéticas abre nuevas perspectivas para reducir la dependencia transfusional y mejorar la calidad de vida de los pacientes./.