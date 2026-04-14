Ciudad Ho Chi Minh se prepara para ofrecer chequeos médicos masivos a más de 15 millones de residentes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh se alista para poner en marcha un amplio programa de chequeos médicos que alcanzará a más de 15 millones de habitantes en 2026, como parte de un plan a largo plazo hasta 2030 que marca su transición de un modelo centrado en el tratamiento hacia uno enfocado en la prevención.



Según Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud municipal, la campaña de chequeos en toda la ciudad comenzará el 17 de abril en 168 centros de salud a nivel comunal, dando continuidad a las actividades realizadas recientemente con motivo del Día de la Salud Pública.



La campaña contará con la participación de personal médico de 101 hospitales públicos y privados, incluidos centros centrales, ministeriales, municipales y del sector privado. Los hospitales centrales encabezarán las pruebas de detección de enfermedades clave como las cardiovasculares, endocrinas, el cáncer, las afecciones musculoesqueléticas, dentales y laborales. Los hospitales especializados asumirán los controles propios de cada disciplina, mientras que los hospitales generales se enfocarán en la detección y el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y patologías internas comunes.



Los proveedores privados y los centros de salud regionales también se sumarán a la iniciativa, ampliando el acceso a los servicios. Se dará prioridad a la detección del cáncer de cuello uterino entre las trabajadoras, especialmente aquellas del sector informal, en 16 localidades.



La iniciativa está concebida para acercar servicios de salud multiespecializados a las comunidades, con especial énfasis en los grupos vulnerables y de alto riesgo, como las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y las poblaciones desfavorecidas, facilitando así la detección temprana y un seguimiento continuo de la salud.



Los resultados de las pruebas se integrarán en los historiales médicos electrónicos para garantizar datos precisos y actualizados que permitan un seguimiento a largo plazo. Los centros de salud locales clasificarán a los residentes según su nivel de riesgo, gestionarán el seguimiento y coordinarán las derivaciones cuando sea necesario, siguiendo el principio de detección precoz, intervención oportuna y atención continua.



El subdirector del Departamento de Salud, profesor asociado y doctor Nguyen Anh Dung, afirmó que el programa dará prioridad a intervenciones costo-efectivas dirigidas a enfermedades de alta prevalencia que puedan aplicarse a nivel comunitario.



A corto plazo, especialmente en 2026, la ciudad completará las directrices técnicas, los mecanismos de financiación, los paquetes básicos de detección y los registros electrónicos de salud. Para 2027, se establecerá una red flexible e integrada de proveedores de atención médica que abarcará zonas densamente pobladas, áreas industriales, escuelas y centros de bienestar social.



A partir de 2028, el programa ampliará los exámenes de detección basados en evidencia para hipertensión, diabetes, riesgos cardiovasculares, cáncer de cuello uterino, de mama y colorrectal, hepatitis viral y tuberculosis. Para 2030, la ciudad aspira a implementar un sistema digital automatizado capaz de invitar de forma proactiva a los residentes a realizarse estos controles.



El sector salud también planea desarrollar una base de datos unificada de salud poblacional bajo el modelo de “un ciudadano – una identificación – un historial de salud – un registro de servicios”. Este sistema integrado entre el sector público y privado permitirá a los residentes acceder a servicios en múltiples centros, garantizando al mismo tiempo la coherencia en la gestión de datos y prestaciones, mejorando la transparencia y optimizando los recursos sanitarios./.

VNA