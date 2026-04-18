Instituto de Medicina Marítima impulsa atención sanitaria en zonas costeras vietnamitas

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Como institución médica líder en la atención sanitaria de las zonas marítimas e insulares, el Instituto de Medicina Marítima, ubicada en la ciudad vietnamita de Hai Phong, desempeña un papel pionero en la implementación de la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político, orientada a impulsar soluciones innovadoras para mejorar la protección y el cuidado de la salud de la población.

Tras 25 años de desarrollo, el Instituto se ha consolidado como un centro nacional especializado en medicina subacuática y oxigenoterapia hiperbárica, con resultados eficaces en el tratamiento de patologías específicas como accidentes de buceo, enfermedad por descompresión y traumatismos por presión.

Paralelamente, ha promovido programas de atención comunitaria, acercando los servicios médicos a pescadores y habitantes de zonas costeras e insulares, considerados “hitos vivos” en la defensa de la soberanía nacional.

Médicos del Instituto de Medicina Marítima realizan consultas gratuitas para niños en zonas fronterizas y en islas. (Fuente: VNA)

Uno de los avances más destacados es el sistema de telemedicina para emergencias (Tele-Medicine). Según el doctor Nguyen Bao Nam, director del Instituto, este modelo ha permitido gestionar con éxito cientos de casos críticos en aguas internacionales, facilitando que embarcaciones continúen sus trayectos sin necesidad de regresar a puerto. Asimismo, contribuye a apoyar a trabajadores del mar, empleados del sector pesquero y a resolver incidencias médicas en el extranjero.

En el futuro, el Instituto priorizará la investigación aplicada, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, la inversión en equipamiento moderno y la ampliación de la cooperación internacional, con el objetivo de dominar áreas clave como la medicina de emergencias marítimas, las enfermedades profesionales del mar, la medicina de desastres y la oxigenoterapia hiperbárica. Al mismo tiempo, impulsará la transformación digital y el desarrollo de la telemedicina.

A nivel local, Hai Phong ha aprobado un proyecto para fortalecer el sistema de salud pública hasta 2030, con una inversión estimada de unos 1,73 mil millones de dólares, destinado a construir un sistema sanitario moderno e integrado. Las autoridades locales valoran especialmente el papel de las instituciones médicas centrales, en particular del Instituto de Medicina Marítima, en la atención sanitaria de las comunidades costeras e insulares.

Con más de 3.360 kilómetros de litoral, 21 de 34 provincias con acceso al mar y alrededor de seis millones de trabajadores vinculados a la economía marítima, el desarrollo de la medicina marina reviste una importancia estratégica, contribuyendo a la seguridad, la defensa y el desarrollo sostenible del país./.