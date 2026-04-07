Ciudad Ho Chi Minh lanza piloto de equipos de atención médica continua en comunidades

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con los Comités Populares de las comunas de Dat Do y Bac Tan Uyen, inició hoy un proyecto piloto de equipos de atención médica continua en áreas residenciales, basado en los principios de la medicina familiar.



El modelo busca gestionar la salud de manera integral, proactiva y constante, llevando servicios directamente a los hogares, con especial atención a personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.



Durante la ceremonia de lanzamiento, Tran Ngoc Trieu, subdirector del Departamento municipal de Salud, destacó la importancia de una coordinación estrecha entre autoridades locales, personal médico y especialistas para garantizar un funcionamiento práctico y eficiente, que genere confianza en la población a través de la calidad del cuidado diario.



Un equipo de atención médica continua de la comuna de Bac Tan Uyen ofrece chequeos a domicilio a los lugareños. (Foto: VNA)



Por su parte, Hoang Ngoc Phuong, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Dat Do, señaló que la renovación de los métodos de atención primaria es indispensable frente a la creciente demanda de servicios sanitarios. Este modelo no solo mejora la prevención de enfermedades, sino que también alivia la presión sobre niveles superiores, reduce costos y fortalece la confianza ciudadana en la salud básica.



Los equipos “recorrerán cada callejón y tocarán cada puerta” para crear expedientes de salud electrónicos, controlar enfermedades comunes como hipertensión y diabetes, y monitorear la salud de los adultos mayores. El modelo incorpora además tecnología avanzada y sistemas de interconsulta remota para elevar la calidad profesional directamente en la comunidad.



En Dat Do se formaron cuatro equipos compuestos por médicos, enfermeros, farmacéuticos y colaboradores, encargados de áreas residenciales específicas, que iniciaron inmediatamente las visitas domiciliarias. En Bac Tan Uyen se establecieron seis equipos con tareas similares, centrados en la atención por núcleos familiares, la detección temprana de problemas de salud y el cuidado integral en el hogar, impulsando así un enfoque proactivo y continuo en la atención primaria./.