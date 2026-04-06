Vietnam apuesta por prevenir enfermedades con motivo del Día Nacional de Salud

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Salud, en coordinación con la Televisión de Vietnam, organizó un programa político y artístico bajo el lema “Pueblo saludable – País desarrollado”, en respuesta a la conmemoración del Día Nacional de Salud (7 de abril).



El programa, al cual asistieron líderes de ministerios, departamentos y sectores centrales, las autoridades de Hanoi, así como representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituciones internacionales, hospitales y equipos médicos, tuvo como objetivo concretar la transición del enfoque de “curar enfermedades” a “prevenir enfermedades”, de acuerdo con el espíritu de la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político sobre la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población.



En su intervención en la cita, celebrada anoche en Hanoi, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Thanh enfatizó la necesidad de continuar asimilando e implementando con eficacia la Resolución 72 en todo el sistema político. En particular, urgió a centrarse en perfeccionar las instituciones y políticas sanitarias; fortalecer el sistema de medicina preventiva y la atención primaria de salud; impulsar la gestión de la salud de toda la población; y reforzar la detección temprana y la prevención de enfermedades oportunamente y a distancia.



Al mismo tiempo, es vital renovar la educación física y la nutrición escolar; construir estilos de vida saludables para estudiantes; garantizar la seguridad alimentaria y el medio ambiente; elevar la conciencia comunitaria; y potenciar el rol ejecutor de las localidades y la supervisión del Frente de la Patria junto con otras organizaciones de masas, agregó.



La funcionaria informó que la Asamblea Nacional prioriza el perfeccionamiento del sistema legal sobre salud, especialmente en el ámbito de la prevención y el seguro médico, con el fin de construir un sistema de salud universal, justo y eficiente que garantice que todos los ciudadanos reciban atención y nadie se quede atrás.



Subrayó que la protección de la salud es, ante todo, responsabilidad de cada individuo; una nación solo se desarrolla de manera sostenible cuando su pueblo está sano. Por ello, es necesario adoptar estilos de vida saludables, mantener el ejercicio físico y una nutrición adecuada, a la par de prevenir enfermedades de forma proactiva desde cada hogar.



El programa se estructuró en tres partes, reflejando los pilares del sistema sanitario y el nuevo enfoque en la atención de salud. La primera parte, "Esfuerzos del sector sanitario - Cuidado y mejora de la salud pública", reflejó la realidad en la primera línea, como el Hospital General de la región de Van Don y la zona especial de Co To (Quang Ninh), donde los modelos de combinación médico-militar y la aplicación de tecnología digital han contribuido a mejorar el acceso a los servicios de salud para los habitantes de zonas difíciles.



La segunda parte presentó modelos de médicos junto al pueblo para una vida sana, destacando el enfoque de la salud primaria en la provincia de Dong Nai para construir comunidades saludables a nivel de comuna. Además, se mostraron las actividades de organizaciones y grupos de médicos voluntarios en zonas remotas, quienes no solo realizan exámenes y diagnósticos de enfermedades, sino que también brindan asesoría nutricional y guían a la población en habilidades de prevención.



La tercera parte se orientó hacia la construcción de una cultura de vida saludable en la comunidad, con historias de personas mayores que mantienen hábitos de ejercicio físico y participan en movimientos deportivos, reafirmando así el papel activo de cada individuo en la protección de su propia salud.



En esta ocasión, representantes del Ministerio de Salud proporcionaron información sobre políticas de interés ciudadano, como la iniciativa de exámenes de salud anuales gratuitos y la ampliación de los beneficios del seguro médico./.

VNA