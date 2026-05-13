Política

Presidente del Parlamento de Vietnam exige una transformación digital sustancial

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, exige una transformación digital real en el Parlamento para mejorar la eficiencia legislativa entre 2026 y 2030.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La transformación digital no es un eslogan, sino un proceso sustancial que debe mejorar la eficiencia de las actividades legislativas, reiteró hoy el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man.

Durante una sesión de trabajo con los Comités Directivos del Parlamento encargados del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, así como de la digitalización del propio órgano legislativo, el dirigente subrayó que este proceso no se limita a la inversión en software, sistemas o plataformas tecnológicas, sino que debe traducirse en un cambio real en los métodos de trabajo, elevando la calidad del asesoramiento y la eficacia operativa.

Asimismo, encargó al vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien, la tarea de dirigir la fusión de ambos comités directivos en una única instancia, como parte del proceso de consolidación institucional. También exigió definir con claridad las responsabilidades de cada organismo y de cada funcionario en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW y en el avance de la transformación digital dentro del Parlamento.

En relación con la aplicación de la inteligencia artificial (IA), orientó su despliegue en el período 2026-2027 bajo un modelo de “trípode”, integrado por la entidad que asigna las tareas, el equipo de expertos en IA y la unidad de infraestructura tecnológica. Esta tecnología se integrará en ámbitos clave como la labor legislativa, la supervisión, la toma de decisiones sobre asuntos nacionales importantes, la política exterior, el trabajo de los diputados y la atención a las demandas ciudadanas. La Asamblea Nacional también estudia la creación de un centro propio de IA para apoyar directamente estas funciones.

En materia de transformación digital, Tran Thanh Man pidió a la Oficina de la Asamblea Nacional acelerar la puesta en marcha de los sistemas y programas ya probados con éxito, priorizando aquellas aplicaciones de carácter urgente y elaborando una lista de tareas prioritarias para julio de 2026.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)


El dirigente destacó que los datos deben considerarse un activo estratégico de la institución. Sobre esta base, instó a desarrollar una estrategia de datos digitales, avanzar en la digitalización de los archivos y garantizar la conexión e intercambio de información con el Centro Nacional de Datos y otros organismos del sistema político.

Asimismo, exigió completar la Red de Seguridad y el Sistema de Operaciones de Seguridad compartido durante el segundo trimestre de 2026, reforzar la protección de la información, y desarrollar plataformas digitales comunes de la Asamblea Nacional, con extensión a los Consejos Populares locales, con el fin de mejorar la eficiencia y evitar duplicidades y desperdicios.

Por otro lado, sugirió prestar especial atención al desarrollo de recursos humanos digitales, la creación de una cultura digital y el perfeccionamiento de los reglamentos, los procesos de coordinación y los criterios de evaluación de la transformación digital.

Thanh Man expresó su confianza en que, con la determinación de los dirigentes del Parlamento, los órganos especializados y el acompañamiento de las unidades tecnológicas, la transformación digital de la Asamblea Nacional en el período 2026-2030 experimentará avances claros y sustanciales, contribuyendo a mejorar la eficacia del órgano legislativo y al servicio de los objetivos de desarrollo del país./.

VNA
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